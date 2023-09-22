《通網股》中華電iPhone 15新機首賣 5G滲透率可望增加

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【時報記者郭鴻慧台北報導】中華電信(2412)今(22)日舉行iPhone 15新機首賣會，董事長郭水義表示，iPhone 15Pro Max及Pro在開賣初期最受歡迎，iPhone 15Pro Max可望占4成左右。

郭水義指出，iPhone 15將推升5G滲透率提高，吸引更多果粉升級5G，預期5G滲透率往前跨一大步。中華電信開賣 iPhone至今16年，除了是全台領先銷售「iPhone for Life」新機方案的電信業者，這回在首賣會現場中也秀出「全息投影、懸浮展機「，結合科技化的新機亮相模式，帶來嶄新體驗。

中華電信在個人家庭分公司總經理胡學海指出，目前Pro系列需求比例高達8~9成，初期需求大於供給，Pro Max缺貨最明顯。目前中華信5G用戶數超過290萬，預估2023年底將達成320~330萬的目標，有信心可望達標。中華電信月租型用戶數約960萬用戶，目前5G滲透率約30.2%，估今年底可望達34.4%。

針對KKBOX母公司科科科技將回台上市，郭水義指出，中華電信投資新創公司多年努力得到認同，未來將持續廣結同盟來提供用戶多元數位服務。

中華電信「iPhone 15全系列新機百萬Hami Point 送果粉」抽獎活動將推出達150萬元的加碼優惠。