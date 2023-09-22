推動農業數位創新 北科、福壽、中興合作發表研發成果

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為加速實現農業數位轉型，國科會科研產業化平台補助之臺灣國際產學中心（TGC）促成國立臺北科技大學、國立中興大學偕國內糧農循環大廠福壽實業今（22）日舉行聯合研發成果發表會，總統府資政沈榮津、數發部產業署主任秘書黃雅萍、國科會產學處專門委員吳醒非、中興大學獸醫學院院長陳德𤏩等代表蒞臨，現場展出一系列的數位技術和解決方案。產學攜手滿足消費大眾對健康安全產品的期待，同時確保農業及食品產業永續發展，一起實踐環境永續（ESG）社會責任。

北科大校長王錫福表示，福壽實業為深耕台灣百年的企業集團，為國內糧農循環主要推手，榮獲2023年亞洲企業責任獎。北科大同樣為屹立超過一世紀的技職領航學校，自去年前瞻技術研究總部與福壽實業共同成立聯合研發中心以來，雙方合作「數位生管中心平台」、「沙鹿飼料廠自動化」、「台中港廠自動化」、「專案管理、教育訓練及人才培育」等計畫，今日展現相關成果，希望透過校內師生的科技創新能量，合力促進可持續的糧食與農業發展。

福壽實業董事長洪堯昆表示，福壽實業自1920年成立至今已103年，秉持「以提供全民健康安全的食糧」為使命，並以「發展綠色企業」為願景，逐步擴大事業版圖、整合拓展上下游產業，如今已跨足食糧、飼糧、寵物食品、農業資材及肉品加工成為多元化體系，建構完整良好的糧農循環體系運作，緊密的連結公司核心價值，致力於發展企業永續經營。

近年也導入AI智慧製造、數位轉型，更換新ERP系統，透過系統輔助控管提升營運效率及產品品質，並著手老舊設備汰舊換新、流程改善、勞動權益維護、社會公益參與等各項環境、社會、公司治理（ESG）項目，藉以提升公司營運綜效、創造品牌價值。

洪堯昆指出，福壽實業2018年成立數位發展辦公室，與工研會、資策會合作導入人工智慧技術，建構新世代智能製造及智能營運體系，現已完成建置自動化包裝、福壽通APP銷售管理系統、廠區智慧監測與防災系統、食用油脂生產監控管理等項目。更於2022年與北科大、中興大學產學合作，進行白肉雞精準生產、飼料廠異味管控、生產製程優化、人才培育等多項合作計畫，驅動福壽實業朝工業4.0與數位轉型發展，帶來新風貌。期許產官學研多方合作一同落實在地糧農循環價值，擴大環境永續的社會影響力。

沈榮津身為北科大校友，他很開心看到百年企業與母校北科大、中興大學二所百年大學的合作成果，展現北科大在農業數位轉型的創新研發實力，也看到中興大學在農業科技的卓越研究成果，實為產學合作農業科技數位轉型的成功典範。他呼籲產業界加強支持產學合作，積極推動數位轉型，共同為台灣產業的未來添磚加瓦。

北科福壽聯合研發中心主任林志哲指出，「數位生管中心平台」將學校資安領域所研發的邊霧雲三段式網路架構，落實到福壽的數位生產管理中心平台上，提升IT端的資安防護，維持台中港廠區長期正常運作產值；「沙鹿飼料廠自動化」以AI機器學習搭配異味偵測儀（電子鼻）系統，以即時數據預測並抑制異味影響；「台中港廠自動化」則導入適當的輸油管線管理機制，確保生產過程的高效率與品質的穩定，未來可進一步使整廠更自動化、智慧化，釋放人力資源，協助產業快速應對市場變化。

福壽實業自1920年以製油起家，至今已103年歷史，經營範疇涵蓋各式食用油脂、穀物食品、寵物食品、農業資材、畜水產飼料、畜水產製品，及生技農業領域，多年來以「提供全民健康安全的食糧」的使命，注重產品研發不斷精進，以符合消費市場需求。對快速變化的消費趨勢，始終以「誠信實在」為核心價值，探索多元發展趨勢。