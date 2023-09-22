《其他電》萬潤放量觸頂 三大法人仍偏空

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【時報記者林資傑台北報導】自動化設備廠萬潤(6187) 2023年下半年營運有望優於上半年，近期股價止跌回升，今（22）日小幅開低後獲買盤敲進翻紅，一度放量攻上漲停價105元，截至午盤維持近6.5％強勁漲勢。不過，三大法人近日仍偏空操作，本周迄今合計賣超709張。

萬潤2023年上半年合併營收5.03億元、年減達63.88％，為近11年同期低，營業利益275.5萬元、年減達99.12％，為近14年同期低。在業外收益挹注下，稅後淨利0.44億元、仍年減達86.02％，每股盈餘0.55元，雙創近11年同期低。

萬潤以半導體封裝設備為最大產品線，其中先進封裝貢獻逾半數，其餘多為系統級封裝（SiP），台灣晶圓代工及封測龍頭均為客戶。法人指出，由於客戶因市況轉弱遞延資本支出進度，加上去年因應擴產積極拉貨、墊高比較基期，使今年以來營運動能疲弱。

萬潤8月自結合併營收1.13億元，月增11.28％、年減46.01％，回升至近10月高點。累計前8月合併營收7.18億元、年減達60.13％，仍處近4年同期低。展望後市，儘管今年營運難逃明顯衰退，但因設備訂單交期多落於年底，法人預期萬潤下半年營運將優於上半年。

而台積電因應CoWoS先進封裝產能嚴重供不應求，已提前啟動並積極擴產，並對合作封測設備業者追加採購訂單，法人認為可望增添萬潤營運動能，惟效益可能到明年才會較顯著。不過，以台積電積極建廠擴產來看，對萬潤中長期營運成長仍具利多。