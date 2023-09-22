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《資服股》精誠整合電子票券贈禮 助力經營保戶

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【時報記者莊丙農台北報導】瞄準保險業務員與保戶關係維繫的高度需求，精誠(6214)《匯客＋》保險業務員輔銷軟體再度推出新功能，保戶可透過《匯客＋》輕鬆掌握所有保單狀況、一鍵查找；同時，搶搭中秋贈禮話題，增加新功能電子票券贈禮服務，保險業務員可於《匯客＋》平台中直接選購多種商品電子禮券，除實體送禮外也能藉由虛擬通路展現心意，助攻順利約訪保戶。

精誠數位創新應用事業部副總經理張皇裕表示：「觀察擁有3-5年以上資歷的保險業務員，最大的痛點在於如何妥善管理逐步增加的客戶與保險商品資料，而數位科技輔助工具正是扮演管理保戶資料與維繫保戶關係的重要角色。因此，推出《匯客＋》平台新的保戶功能，讓雙方在同一平台上管理並同步所有保單資料，方便隨時溝通，並透過電子票券送禮來深化保險經紀人與保戶間的聯繫與互動。」

《匯客＋》從使用者角度出發，採直覺式的介面設計，大幅降低抄寫或瀏覽翻找客戶資料的時間；提供保險業務員日常工作所需三大關鍵功能，整合保單健檢、客戶分析、客戶關係管理，讓保險業務員可以透過數位工具的輔助，預知洞察保戶需求，並善用「標籤設定」、「拜訪紀錄」與「客戶地圖」等功能，來進行後續的客戶追蹤管理，做到精準行銷，為個人品牌加值、提升績效。

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