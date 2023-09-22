中秋至國慶連假桃機客運量上看162萬

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今年中秋與國慶連假將到來，桃園機場公司預估9月28日至10月11日，共14天，預估總運量將逾162萬人次，並在10月1日和10月8日達到單日運量高峰，機場公司提醒旅客善用智慧化設施提升旅遊品質。

今年中秋節有3天假期（9／29-10／1），雙十節有4天連續假期（10／7-10／10），不少民眾規劃出國行程，桃園國際機場疏運時間從9月28日至10月11日，共計14天，其中中秋連假疏運之預估旅運量，已達疫情前（2019年）中秋連假疏運旅運量的94.7％。

根據航班架次運量預估，增加32架次包機、74架次加班機，加班機多集中在假期頭兩天（9／28、9／29）共16架，總運量預估超過162萬人次，單日最高會落在10月1日和10月8日，近12萬人次，每日平均運量約為11.5萬人次。

加速出入境通關與疏運效率，機場公司提醒旅客掌握五大訣竅，包括：

1.善用智慧化服務

歡迎旅客多加利用手機、網路或市區預辦登機（A1台北車站、A3新北產業園區站）完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務設施，加速離境報到效率；自動查驗通關系統可直接於通關閘道內註冊，註冊後可直接通關且終身均可使用，即使更換護照，也無需重新註冊；外籍人士均可使用離境自動通關系統。

2.搭乘大眾運輸工具

桃園機場提供旅客安全且多元的交通選擇，進出機場可搭乘機場捷運或客運巴士等大眾運輸工具，方便又省時。旅客也可選擇機場排班計程車或租賃車，勿搭乘違法黃牛車輛，以維護自身權益。

3.預先確認電子用品攜帶規定

為維護飛航安全，行動電源應隨身攜帶上飛機並做好保護，切勿託運。依據國際民航組織及國際空運協會之規定，鋰電池小於100瓦特小時可攜帶上機；目前一般市售筆記型電腦、平版、3C產品之鋰電池多小於100瓦特小時，多可隨身攜帶上機，但不允許託運。

4.減少複查安檢更順暢

通過安檢金屬探測門前，請先將身上之外套、帽子及金屬物品取下，並將平板與筆記型電腦自隨身行李取出後，連同外套及隨身行李一同置入X光檢查儀；手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，且須裝於可密封之透明塑膠夾鍊袋；安檢管制區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。

5.出發前請確認護照效期

國人於出國前，應及早檢查護照效期是否為6個月以上，並預先洽航空公司各國入境之相關規定。