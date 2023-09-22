竹市馬偕醫院地下停車場主結構完工 水源街明起臨時通車

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新竹市馬偕醫院周邊停車空間嚴重不足，市府斥2.87億元，於一旁園道五闢建智慧地下停車場，由於工程封閉水源街要道，民眾也關心何時才能開放通車。市府表示，目前馬偕地下停車場及連通道主結構皆已完成，市府也同時完成重鋪水源街道路及劃設臨時標線，將於23日開放臨時通車。

新竹馬偕醫院是新竹市重要醫療院所，但周邊汽車、機車停車空間常年來嚴重不足，現在去年6月拆除馬偕醫院天橋，改在地下停車場設置地下連通道。近日地下停車場主結構完工，有民眾拍照上網抱怨，水源街都已經好了，不懂為何還不開放車輛通行？

市府交通處長倪茂榮說，為讓水源街盡速通車及停車場及早啟用，市府重新檢討景觀設計，包括填土、開挖量、植栽量、景觀設施，經今年1月召開景觀設計變更評估會議，以簡易綠化、務實為原則，取消下沉廣場、灌木、短向步道、座椅、部分景觀照明，保留草皮喬木、四周人行道及排水溝、基本照明、四周道路AC重鋪、公車亭等設施，節省經費近1300萬元及工期縮短90至120天。

至於目前進度，倪茂榮則表示，馬偕地下停車場及連通道主結構皆已完成，近期也與施工廠商排除水源街高壓電、自來水、電信及瓦斯管等管線阻礙，預計9月23日開放臨時通車，僅留設水源街兩側部分空間，持續施作馬偕醫院側人行道及停車場上方景觀工程。

考量馬偕醫院側人行道及景觀工程仍需持續施工，開放水源街臨時通車後，將留設雙向各3.5公尺車道及1.5公尺行人臨時通道，以提供車輛通行兼顧行人安全。此外，水源街路側亦設有臨時汽、機車停車位，而馬偕地下停車場上方景觀工程已於今年8月決標，力拼今年12月完工開放停車。