9／22期貨市場掃描

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美股

美股周四下跌，聯準會堅守鷹派立場，並預期年底前還會有一次升息，令市場遭遇壓力，對利率敏感的大型股以及科技股引領跌勢，高盛將聯準會降息預期延後至2024年第四季。GLOBALT資深投資組合經理馬丁（ThomasMartin）表示，如果利率確實長期保持較高水平，經濟將會承受更大的壓力。

MarketWatch報價顯示，紐約債市21日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率上漲3個基點至5.148％，創2006年7月18日以來新高；10年期公債殖利率大漲13.3個基點至4.479％，創2007年10月18日以來新高；30年期公債殖利率勁升15.2個基點至4.55％，創2011年4月13日以來新高。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。）

前一日出爐的Fed利率決策餘波盪漾，美債殖利率均大幅躍升。如外界預期，9月20日Fed決議利率政策暫時按兵不動，將聯邦基金利率目標區間維持在5.25％-5.5％，為22年來最高水準。

但根據Fed的利率預期點狀圖（dotplot），Fed官員預計2023年底聯邦基金利率落在5.6％，等於向市場暗示，Fed11月或12月會議還有1碼的升息空間。

另外，利率點狀圖顯示，Fed估測2024年底利率為5％-5.25％，僅比目前水準下降1碼，並高於6月預測值4.5％-4.75％，意味明年降息幅度可能低於原先預期，引發市場關注。

根據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在12月會議升息1或2碼的機率有45.1％，並普遍認為明年下半年前利率不會降回5％以下。

經濟指標方面，截至9月16日當周，首次申請失業救濟金人數較前周大減20,000人至201,000人，下探至8個月低點，並低於路透社調查所預期的225,000人，顯示高利率對美國就業市場殺傷力有限，Fed更可能進一步升息。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨9月21日收盤下跌0.03美元或0.03％至每桶89.63美元，因擔憂年底前聯準會再度升息可能抑制經濟成長與石油需求的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌0.23美元或0.3％至每桶93.30美元。

美國能源部9月20日公布，截至9月15日，美國商業原油庫存較前周減少210萬桶至4.185億桶，較過去5年的同期平均值減少2.8％；汽油庫存減少80萬桶至2.195億桶，蒸餾油庫存減少290萬桶至1.197億桶。NinepointPartners資深投資組合經理納塔爾（EricNuttal）表示，預估今年底原油庫存將降至8年以來新低，因需求增長及產油國削減供應的影響。

9月15日當周，美國煉油廠日均原油加工量1,680萬桶，較前周增加17.7萬桶；煉油廠產能利用率93.7％。汽油日均產量920萬桶，蒸餾油日均產量500萬桶。當周美國原油日均進口量較前周增加81.2萬桶至760萬桶，過去4周的原油日均進口量為700萬桶，較去年同期增加13％。汽油日均進口量89.9萬桶，蒸餾油日均進口量18.5萬桶。汽油日均需求較前周的831萬桶增加至841萬桶，相比去年同期為832萬桶。

作為需求的指標，過去4周，美國日均油品供應量為2,100萬桶，較去年同期增加6.6％；其中，汽油日均供應量年增4.0％至890萬桶，蒸餾油日均供應量年增5.4％至370萬桶，航空煤油日均供應量年增9.0％至171萬桶。美國能源部預估2023年美國日均石油需求將年增13萬桶至2,014萬桶，2024年將續增16萬桶至2,030萬桶。

9月15日當周，美國原油日均產量較前周持平為1,290萬桶，維持在2020年3月以來的新高。美國能源部報告預估，2023年，美國原油日均產量預估將達到1,278萬桶，此將超過2019年1,230萬桶/日的紀錄高點，2024年產量預期將續增至1,316萬桶/日。當周美國原油日均出口量較前周的309萬桶增加至507萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨9月21日全面下跌，因美元上漲不利美國農產品的出口競爭，以及收成季節到來供應增加，且上周穀物出口銷售疲弱的影響。12月玉米期貨收盤下跌1.5％至每英斗4.7525美元，12月小麥下跌2.2％至每英斗5.7575美元，11月黃豆下跌2％至每英斗12.9375美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨9月21日下跌0.5％至每磅86.47美分，10月粗糖期貨上漲0.4％至每磅27.26美分。

美國能源部9月20日公布，截至9月15日當周，乙醇日均產量為98萬桶，創下4個月來的新低；較前周減少5.7％，較去年同期增加8.8％，估計用於生產乙醇的玉米使用量為1.03億英斗。美國能源部預估今年美國乙醇日均產量將為100萬桶。美國農業部預估，去年9月起的2023/24年度，乙醇玉米使用量預估為53億英斗，周均使用量1.02億英斗。

美國上周乙醇庫存量較前周增加50萬桶至2,170萬桶。其中，東岸地區的庫存量較前周增加40萬桶至700萬桶，中西部地區的乙醇庫存量較前周減少20萬桶至800萬桶，墨西哥灣區的乙醇庫存較前周增加30萬桶至370萬桶，落磯山脈地區的庫存較前周持平為30萬桶，西岸地區的庫存較前周持平為260萬桶。

荷蘭合作銀行（Rabobank）報告表示，2023/24年度，玉米仍將是美國種植面積最多的作物，但預期在未來幾年之後，黃豆的種植面積將有望超過玉米，主要因為生質柴油的需求增長，將會帶動黃豆油需求增加的影響。黃豆與玉米都是生質燃料的重要原料，美國有4成的玉米用於生產乙醇添加至汽油當中，黃豆油則是生質柴油的原料。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨9月21日收盤下跌27.5美元或1.4％至每盎司1,939.6美元，因聯準會的鷹派立場提振美元前景，12月白銀期貨下跌0.7％至每盎司23.678美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌1.9％至每盎司924.6美元，12月鈀金期貨下跌0.9％至每盎司1,269.50美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）21日黃金持有量減少0.58公噸至878.25公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量持平為13,966.51公噸。

金拓新聞報導，聯準會20日一如市場預期維持利率不變，但仍然堅定鷹派的立場；不過，市場數據顯示，年底前利率維持不變的機率仍然較高。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》9月20日的數據顯示，年底前聯準會維持利率不變的機率仍高於5成，11月聯準會維持利率不變的機率為71.5％，12月聯準會維持利率不變的機率為53.4％。

聯準會主席鮑爾重申，聯準會堅決專注於國會賦予的雙重使命，即維護物價和勞動力市場穩定，而沒有價格穩定就不會有強勁的就業市場。鮑爾表示，目前的政策立場是限制性的，將通膨率降低到2％還有很長的路要走，持續高漲的能源價格也將影響通膨預期。在未來，聯準會將繼續逐次進行決策，如果合適，準備進一步提高利率。

黃金期貨9月20日收盤上漲13.4美元或0.7％至每盎司1,967.1美元，但是在聯準會重申鷹派立場且不排除年底前再度升息之後，黃金期貨電子盤最新報價下跌20.8美元或1.1％至每盎司1,946.3美元。外匯經紀商萬達公司（Oanda）資深市場分析師莫亞（EdwardMoya）表示，金價仍將受到支撐，因高利率維持更久的時間最終將會對經濟造成衝擊，黃金避險需求也將受到提振。

英國研究機構凱投宏觀（CapitalEconomics）北美首席經濟學家阿什沃斯（PaulAshworth）則是質疑聯準會的鷹派立場，稱聯準會上調今明兩年經濟成長預估如果是正確的，確實能夠支撐高利率維持更久時間的決策；但他認為美國經濟實際上更為疲弱，核心通膨也將會以更快的速度降至聯準會的目標區間。該行預期聯準會年底前仍將維持利率不變，並且會在2024年降息200個基點（2％）。