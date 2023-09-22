英特爾爆庫存難消化 陸行之揭背後真相

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【中時新聞網 邱怡萱】美國半導體大廠英特爾日前在分析師會議上示警，資料中心晶片去化庫存的速度慢於預期，強調業務復甦的時程可能延後，拖累英特爾近期股價重挫，知名半導體分析師陸行之在臉書發文，直指英特爾總是避重就輕。

陸行之表示，英特爾避重就輕，只講結果不講原因，其實是預算排擠效應，他分析，英特爾每賣一台價格貴20倍的AI伺服器，就少賣幾台通用伺服器，預期此趨勢將延續數季、甚至數年。

陸行之認為，英特爾在數據中心早已喪失話語權，建議以後英特爾說的話，大家聽聽就好。同屬數據中心行業，輝達因為客戶下單，只能出貨不到一半，客戶重複下單甚至加碼到2倍以上，但英特爾反而看到數據中心晶片庫存難以消耗。

陸行之說，庫存難消耗有以下兩種原因，一是產能利用率維持高檔不墜超過穩定的需求，二是需求下降速度快過產能利用率下降的速度。

陸行之說明，一台AI伺服器用了兩顆英特爾的CPU，但比通用伺服器貴20倍以上，因為無法大幅加碼伺服器採購預算，客戶就會少買數台通用伺服器，假設少買3台，就少6顆較便宜的CPU的需求，這也難怪庫存難以消耗。

陸行之提到，英特爾扯一堆結果，就是不想告訴投資人真實的原因，他建議直接告訴投資人，「對不起，我們有推出AI推理晶片Gaudi 2，賣得還不錯，但產量還不夠大！」，而這樣的情況實在無法彌補通用伺服器弱化，對英特爾數據中心晶片業務產生不利影響。

陸行之強調，CPU庫存消耗可能會持續一段時間，數據中心晶片業務可能要等到AI GPU/AI Gaudi 大量出貨之後才會改善，而這也可能要數個季度或數年的時間，先把市場預期降低，以後再想辦法超過，這並不算壞事。