擴大搶攻國際品牌綠色經濟 三芳前八月永續產品營收已達總營收45％

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擴大搶攻國際品牌綠色經濟，三芳（1307）著重朝向可回收之循環經濟轉型，加快永續產品技轉速度佈局全球生產基地，並推廣永續材料至不同的材料應用市場。今年前八月永續產品營收已達總營收45％。

此外，因疫情衝擊造成品牌客戶訂單位移的情況，三芳越南廠佔比持續降低至49％，而印尼廠訂單持續呈現上升趨勢。三芳規劃印尼廠下半年進行二期廠房興建及設備購置，預計2024下半年完成產能擴充。

三芳產品除主攻運動鞋，營收比90％，還有運動用品、成衣及交通運輸等市場；生產佈局則有台灣、越南、印尼及大陸四大基地。隨著品牌需求不斷精進，積極發展永續材料，推廣至不同的材料應用市場，運動用品球皮積極朝向比賽用球市場發展。

三芳表示，因應環保、綠色及高階發展策略，將加速節能減碳，擴大回收再利用、生質原料使用等策率。目前永續產品營收已達總營收之45％；其中，鞋材部份佔40％，非鞋材則有5％。以性質區分，水性環保產品約7％、回收棉環保產品29％、其他環保產品9％及一般傳統材料55％。

呼應SAN FANG 概念-節能減碳，三芳推廣綠能再生色卡。旗下色卡全面改版上市，使用回收紙漿製造，減少化學染料的使用，所有材料皆採用永續理念的底材，並輔助360度數位材料模擬體驗，可立即體驗材料的實體化製鞋打樣模擬效果。

此外，三芳去年集團能源使用量佔比為生質燃料59％、太陽能電力1％。今年綠電使用佔比除高雄廠太陽能發電約5％、大陸東莞寶亮廠太陽能發電40％、越南廠太陽能發電14％外，越南廠綠電憑證達86％、印尼廠綠電憑證更達100％。