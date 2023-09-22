高雄無招牌南洋菜 叻沙意麵濃郁大碗

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美食都藏在深巷裡，高雄鼓山區有間新加坡料理，沒有招牌卻是當地的超高人氣美食。招牌叻沙麵湯頭喝來香濃醇厚，老闆特別用了南部特有的炸意麵，粗粗的麵體吸附湯汁，有滿滿椰漿香氣和特殊香辣口感；香辣蟹粥也是老饕的心頭好，有一整隻螃蟹、大蝦、鴨肉丸等等豐富配料，螃蟹香甜，熬煮的粥很入味，帶有海鮮的鮮和微微辣度，吃來好過癮。

用餐時間，只有七張桌子的小小店面，被客人坐滿滿，沒有提前訂位，等上一、兩個小時也是常有的事。

老闆娘 林秀蓁vs顧客：「蘿蔔糕放中間就好了(謝謝喔) 。」

一道道新加坡料理端上桌，客人們忙著大快朵頤，有香辣帶勁，配料豐富的香辣蟹粥，吸飽濃郁椰漿香氣的叻沙意麵，溫潤滋補的白肉骨茶花生豬腳，還有肉質Q嫩的海南雞，和鹹香十足的鴨蛋炒粿條，每道南洋菜，都是老饕心中的招牌。

顧客 鄭先生：「以前可能五點營業，四點半就有人在排隊了，叻沙的話，就滿喜歡椰漿的味道。」

顧客 彭先生：「以前在哈瑪星，然後鹽埕區，一直追到這邊，他已經搬了三次了。」

市井美味藏在深巷裡，在高雄鼓山區的這間小餐館，因為分量大又平價，開業十一年來，即使經過四度搬遷，死忠顧客仍然追隨，老闆許晉彬曾在新加坡從事航運工作，所以對當地料理特別了解。

老闆 許晉彬：「新加坡有分兩種，一種就是他們講咖哩叻沙，另外一種就是亞參叻沙，我們這個系列就比較偏向俗稱的咖哩叻沙，這個石栗的話一般的話就是增加湯頭的厚度。」

石栗和南薑、辣椒乾、蝦米、蝦醬、蒜頭，切碎攪拌成汁，再混入咖哩和椰漿熬煮，許晉彬發揮創意，把新加坡口味融合南部特有的炸意麵。

老闆 許晉彬：「因為它麵寬，容易吸附湯汁，反而有不錯的效果。」

叻沙麵的湯頭，喝來香醇濃郁，配著依喜好決定軟硬度的意麵，大口大口吸食，格外涮嘴，還有肉質Q彈的泰國蝦，豆皮更是吸滿椰漿香氣。

顧客 黃先生：「雖然它是偏重口味的，可是還滿平衡的，我自己也會買他的冷凍包回去自己煮。」

香氣四溢的香辣蟹粥，更是每桌必點，許晉彬用菲律賓進口的螃蟹，每天限量，現宰現殺，再把泰國生米，煮到米粒飽附湯汁。

老闆 許晉彬：「用蝦頭去炒的特製辣醬，還會特別加一些奶水。」

一整隻螃蟹大方擺在上頭，裡頭還有秀珍菇、鴨肉丸、蝦子等等配料，蟹粥熬到糜爛入味，辛香料和濃郁粥品完美融合，微微辣度把簡單的一碗粥，提升到另種層次。

顧客 彭先生：「它的胡椒味還滿提香的，海鮮味也滿重的，很好吃。」

踏進餐飲之前，許晉彬在船務公司工作，常駐新加坡好幾年，因為天天接觸南洋美食，慢慢勾起了他對料理的興趣。

老闆 許晉彬：「以前回來台灣過年的時候，都會煮一些海南雞飯、肉骨茶，給不曾出國的爸爸媽媽去品嚐，因為媽媽身體的關係，就回來照顧她，陪她走完最後一段路，那時候就想說，要做什麼行業。」

起初 許晉彬擺路邊攤，賣肉骨茶、關東煮，再到愛河旁開店面，中間經歷了毒澱粉風暴，在太太林秀蓁的鼓勵下，轉型賣新加坡風味小吃，沒想到大獲好評，一天來客數最高紀錄超過五百人。

老闆 許晉彬：「和太太因為有了雙胞胎小朋友，人力資源不好掌握，所以到最後就把大的店停掉了。」

沉寂兩年，重起爐灶，許晉彬把餐廳移到住家巷弄，店面變小了，卻多了家的味道，依舊吸引熟客登門回味。

新加坡最具代表性的海南雞飯，泰國米和香蘭葉、香茅一起烹煮，米飯才有道地特殊香氣。

鋪上每天現宰直送的溫體雞肉，雞肉軟嫩多汁，雞皮帶點Ｑ彈，沾一口甜辣醬，鹹甜交織，或配甜醬油，鹹香十足，濃濃香味的雞油飯，粒粒分明，搭配著吃，超級過癮。

顧客 朱先生：「酸甜爽口，夏天吃其實滿適合的，雞肉滿嫩的，吃起來不會有柴柴的感覺。」

許晉彬改良的鴨蛋炒粿條，也意外受到歡迎，鴨蛋特有的香氣，扒附在兩種麵體上，鹹香濃郁，鍋氣十足，讓人一口接一口，停不下來。

海外飄泊後，許晉彬回到家鄉扎根，和太太林秀蓁一個內場、一個外場，並肩撐起小小店面，要繼續在這小巷弄裡，努力做著每道新加坡料理，走過下一個十年。

（記者劉苡青、許惟凱／專題報導）