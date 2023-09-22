中共《解放軍報》：「交友不慎」是個別領導幹部落馬的重要原因

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大陸國防部長李尚福許久未公開露面，引發關注之際，中共軍委改革和編制辦公室22日在中共《解放軍報》撰文表示，「交友不慎」是個別領導幹部落馬的重要原因；強調軍隊領導幹部要強化自我約束，不斷淨化社交圈、生活圈、朋友圈；「真正做政治上的明白人、打仗上的懂行人、經濟上的乾淨人、生活上的正派人。」

文章指出，中共中央軍委主席習近平在談到領導幹部要加強自我約束時，曾引用《西遊記》中的故事形象地說：「孫悟空把唐僧放在那，用金箍棒畫一個圈，妖魔鬼怪就進不來了。自己要給自己畫一個圈。」這對領導幹部淨化社交圈、生活圈、朋友圈具有很強的啟示意義。

文章表示，遠離危險與誘惑，最管用的辦法就是進行「物理隔絕」，千萬不要高估自己的定力、迷信自己的能力，能不參加的活動就不要參加，能不赴約的飯局就不要赴約。

「手中的權力一旦被別有用心之人盯上，就容易發生以權謀私、權錢交易等問題。」文章還稱，前不久，中央軍委政治工作部、紀律檢查委員會印發《軍隊領導幹部社會交往行為規範》，強調軍隊領導幹部加強黨性修養，強化自我約束，不斷淨化社交圈、生活圈、朋友圈，自覺做到交往有原則、有界限、有規矩。

文章直言，從近年來查處的腐敗案件看，很多「圍獵」行為披著人情往來的外衣，打著老鄉、同學、戰友等旗號，像「溫水煮青蛙」，不知不覺使朋友圈變成了包圍圈，讓小圈子織成了大圈套，「交友不慎」是個別領導幹部落馬的重要原因。正所謂，「一生之成敗，皆關乎朋友之賢否」。

文章還稱，交往中有政治，交往中有紀律，交往中有原則，交往中有形象。軍人因身分特殊，不管是對內交往還是對外交往，應該多與正能量的人交往，才能立起軍人的好形象；多與鑽研打仗的人交友，才能更好地聚焦主責主業。

文章強調，各級領導幹部應時刻管好自己的嘴，不該吃的飯不吃；管好自己的手，不該拿的東西不拿；管好自己的腿，不該去的地方不去。應堅決擯棄擇利而交的功利化交往、擇權而交的實用化交往、擇富而交的庸俗化交往，「真正做政治上的明白人、打仗上的懂行人、經濟上的乾淨人、生活上的正派人。」