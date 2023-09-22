TVBS原創影集《有生之年》引爆2023下半年話題潮流

TVBS原創劇集《有生之年》成為今年下半年的焦點作品，其高品質、內容深度以引人入勝，已在首播掀起轟動，僅播出一周便在各大播出平台上取得注目的成績，成功躍升華語劇電視收視冠軍，在有線電視台上最高收視成績高達1.10。同時，攻佔了各大OTT熱播排行榜的巔峰，以第一名攻進 Netflix台灣節目霸榜三天穩坐冠軍地位，在愛奇藝、中華電信MOD和Hami Video播出也是當日蟬聯冠軍地位，使觀眾期待未來的劇情走向。

《有生之年》別於以往劇情框架，勾勒真實內容抓穩觀眾黏著度

TVBS一直以來致力於提供多元化的娛樂內容，不論是在電視頻道上還是數位OTT平台上，觀眾都能欣賞到TVBS的高品質內容。儘管市場上涌現了眾多不同類型的劇集，從類型劇到職人劇，但《有生之年》之所以能夠引發如此熱烈的討論，原因在於它採用的題材是貼近觀眾生活的故事，甚至可以是觀眾自己的故事，情節發生在日常生活中，彷彿隨處可見。導演曾言：「家還在，只是我們長大了！」這句話勾畫出一個深刻的問題，為何當我們年幼時，我們都希望逃離家庭，而當我們長大後，我們卻懷念家？答案可能在於我們對待事物的觀點和角度隨著成長而有所轉變。儘管這樣的題材看似平凡，卻反映出真實生活中的普遍現象，觸動每個人內心深處的情感。

《有生之年》金鐘團隊匯聚精彩綻放

《有生之年》再度匯聚了金鐘獲獎團隊，包括導演許肇任、製作人林心如，以及編劇杜政哲，這次的製作歷經了整整一年的挑戰與精心策劃。尤其是在疫情影響下，使每位演員都花了許多時間調整自己的狀態，做足了充分準備，以最好之姿呈現給大家。TVBS原創劇集《有生之年》，9/23起每週六於TVBS42頻道播出，每週日晚間8點八大戲劇台、晚間10點華視以及Netflix、中華電信MOD、Hami Video影劇館+、愛奇藝國際版、B站、Astro QJ、Viu也能同步觀看。加入【TVBS娛樂頭條】給你娛樂最大條https://reurl.cc/RO2Dx6 。