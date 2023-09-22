EG、PTA行情走堅　台化、南亞、東聯、中纖營運疏壓

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伴隨庫存緩解、原料偏強支撐，近期大陸EG價格重心震盪堅挺，PTA也受裝置計畫外降負影響，現貨市場商談尚可，行情走堅，或有有補漲需求。台化（1326）、南亞（1303）、東聯（1710）、中纖（1718）營運疏壓。

分析師指出，新疆一套60萬噸／年的合成氣製EG裝置近期受電成功，不過距裝置正式開車投產仍需時間，預計順利情況下年底前後能出料；需求端，聚酯開工92.5％，終端織造開工回升至80％，有助EG供應持穩收縮。整體來看，EG供需邊際改善，庫存壓力有所緩解。近期成本持續走強，EG低估值下有補漲需求。

此外，大陸東北一供應商共600萬噸PTA裝置負載降至6成，恢復時間待追蹤。綜合來看，PTA本身供需矛盾仍不突出，目前原油價格高位，PX價格偏強，PTA下方支撐較強，關注成本走勢。

台化芳香烴受惠大陸聚酯持續高負荷開動（9月預估開動率91％）下，PX供應仍偏緊，價格提升，獲利良好；苯供應偏緊，價格維持；SM價格上修後已趨近全成本；酚酮則在損益兩平，情況好轉。預估9月營收維持成長態勢，第三季營收有望雙位數季增表現。

東聯受惠售地利益入帳，上半年EPS 0.63元。營運雖面臨EG市況回復動能趨緩考驗，但特化新品7月開始出貨，電子級二氧化碳預期第三季通過認證、第四季出貨，有助增添營運轉機。8月營收月增4％，年減3.54％；前八月營收139.66億元，年減7％。

東聯除有環氧樹脂硬化劑EDA（乙烯胺）、強化塑化產品韌性聚醚胺（PEA）及PCDL（聚碳酸酯二元醇）三座特化廠，還有年產12萬噸氣體供應打入晶圓代工廠供應鏈，精密氣體一廠月產500噸。未來將新增一精密二氧化碳氣體廠，月產1,200噸，鎖定半導體高階製程應用。