囤房稅2.0拍板 商總賴正鎰：租金及售價恐漲、民眾受害

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行政院會通過《房屋稅條例》修正草案（囤房稅2.0），鄉林集團董事長、商總主席賴正鎰今天指出，這項草案影響最大的兩大方面就是非自住的房屋持有人及開發商，恐怕會有提高租金及售價，轉嫁給消費者情況，若政府執意這樣做，只會得不償失。

賴正鎰指出，政府不能每次到了選舉就打出居住正義的名義跟口號，意圖來討好百姓，這樣做只會加害百姓，並沒有太多好處，選民也應該要睜亮眼睛，千萬別被這樣的手法騙了。

他強調，開發商只是提供者，並非擁房者，且有銷售業績及進帳等各種壓力，不可能會刻意囤房，所以政府才是炒高房價，墊高租金的始作俑者。

行政院會通過《房屋稅條例》修正草案（囤房稅2.0），房屋稅由縣市歸戶改採全國歸戶，非自住持有者稅率最高為4.8％，估計影響上百萬戶的房屋持有者的非自住房屋稅，政府也預估稅收可增加超過45億元，粗估每戶平均將增加稅額4300元至5000元。

賴正鎰說，政府每次到了選舉就大幅炒作「居住正義」議題，卻沒有想過每次加稅，到最後都是消費者買單，這次提高稅率雖然可以增加45億元的稅收，但羊毛出在羊身上，屋主最終就是把增加的房屋稅，提高租屋者的租金或加價賣給下一位買家，政府對外稱這樣是為了居住正義，但現況看起來，政府才是炒高房價元凶及始作俑者。

他指出，建商與開發商絕對不同於買家，若要比照持有多戶房的屋主徵收高額的囤房稅，一點都不合理，兩者絕對不能相提並論。

儘管財政部有考慮給予開發商兩年寬限期，之後逐年加重房屋稅率，來逼建商降價求售，但賴正鎰認為開發商蓋好的成屋，有可能隨時受到景氣或政府祭出的種種打房政策，而影響市場銷售進度，他建議政府應該排除開發商的新建案，只要是新建的待售房，不管賣幾年，應該都不能再加課稅金，讓房市回歸市場機制，自行決定即可。