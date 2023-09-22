孝親獎》草爺憾來不及對爸說愛 鐵漢見媽化為溫柔男

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【中國時報 鄭宜熏】35歲、知名YouTuber「含羞草日記」團長草爺（江治緯）認為「不要造成父母的困擾」就是一種孝順的方式。他鐵漢的外表下，是位不吝嗇對母親表達愛意的兒子，「哪怕現在這個年紀了，也會覺得沒關係，因為這是家人之間愛的表現。」

草爺不只經常對母親說「我愛妳」，還滿臉笑意分享跟母親從小到大獨特的SOP親法，「先親兩邊的臉頰，然後額頭，再來下巴、鼻子、嘴巴」，現在已是人父的他，將這愛的親親SOP，用來跟4名小孩互動，成為一種「傳承」。

入圍金鐘讓媽驕傲

他表示，國二時父母離異，3兄弟從小跟著母親長大，母親只提醒他們一個要點：「不要吸毒，你愛怎麼玩就玩，不要出人命。」想到母親辛苦養大他們，做任何事情前，他都會三思而後行，「不要讓媽媽負擔太重，比較會多想一點」。

29歲當YouTuber，家人對他的決定都給予支持，從不潑冷水，他提到以前很喜歡廟會、跳陣頭，那時學畫臉譜，剛開始擔心會被母親念「學這些幹嘛」，後來看到成果，她竟誇：「畫得很漂亮欸，這也是一門技術，要好好的學喔。」

草爺育有3女1子，最大10歲，最小才2歲，因母親給他很大空間，影響他對4名孩子的教育，「我會跟孩子說，你們喜歡什麼就去學，因為有一技之長是好的。」他唯一在意小孩的禮貌，要求他們要常說「請，對不起，謝謝」。

現在的草爺不僅是知名網紅，投資娃娃機、汽車美容、醫美診所等副業有一套，還跨界拍戲當演員，去年更入圍金鐘獎，他笑言母親感到十分驕傲，「她到家裡附近剪頭髮，都會請對方訂閱我的YT頻道。」

64歲的母親身體硬朗，他希望她過得快樂就好，「我都跟我媽說，妳就每個月安排旅行，費用我出，希望她好好遊山玩水。」不過，草爺這些年知名度大增，工作四處奔波，只能靠家族群組每天跟母親訊息問候，還好妻小住南投，老婆會貼心的時常代替他帶小孩子們去陪母親。

錯失見父最後一面

談起父親，草爺憶起退伍後，20歲到大陸跟父親學做生意，他形容父親有著「大哥性格」，十分海派，在大陸5年期間，草爺從父親身上學到男人該有的肩膀跟責任感，雖然父親很嚴厲，但他身為老么，跟2位哥哥差10歲、9歲，父親也最關愛他。

他說，父親癌症後期在湖南養病，健康狀態每下愈況，當時他在浙江義烏，接到病危通知，要他趕快去見父親最後一面，他卻因失誤錯過班機，來不及見到父親最後一面，當下讓他徹底崩潰，父親病逝時才56歲，這件事也成為他永遠無法彌補的遺憾。

訪談過程中，他突然想到從未跟父親說過「我愛你」，若時間能倒轉，在大陸的5年期間，他會收起年輕氣盛的情緒，積極跟父親互動、表達愛意，感嘆：「但時間沒辦法重來，只能提醒大家不要等人走了才說愛。」