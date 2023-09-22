傳月底有加熱菸通過審查上市 藍委要求衛福部專案報告

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國健署甫於8月25日公告「指定菸品健康風險評估審查申請案件處理期間」，參酌西藥審查程序，訂定6個月審查期限，必要時得再延長6個月，如今卻傳出9月底、10月初可能有加熱菸產品通過上市。國民黨立委林為洲今偕董氏基金會等菸防團體召開記者會，要求衛福部應比照美國萊豬、日本核食、新冠肺炎疫苗等重大議題，於立院開議時進行加熱菸審查進度報告，說明專家組成、審查流程與標準、上市後追蹤與監督機制等，避免辛苦修法、淪為空談。

林為洲指出，民進黨政府近來弊案連環爆，包括高端疫苗黑箱審查、光電弊案、到超思巴西蛋等問題，樣樣都是「綠能你不能」，如今又要新添一樁加熱菸速審，還想拉專家委員背書，難道蔡政府認為自己全面執政，就能視國民福祉於無物嗎？

林為洲點出，國健署雖說審查程序嚴謹，會尊重專家意見，但據了解，國健署8月下旬才完成公開招標，確定由財團法人安全衛生技術中心成立指定菸品專案管理團隊，該團隊至今仍在徵人，國健署卻說8月份已完成數次審查會，為何需要如此「超前部署」，在專案管理團隊尚未到位的情況下，國健署就急著把審查工作給做完？

林為洲更揭露，專家也都認為行政作業粗糙，不只會議資料給的不清不楚、審查也缺乏明確標準，甚至急著在一周內開完小組會議與審查大會，未給予合理的審查時間，專家們都憂心成為橡皮圖章。

林為洲與台灣拒菸聯盟各團體代表，在記者會中提出三點要求，第一，勿讓加熱菸專家委員淪為代罪羔羊，副總統賴清德、行政院長陳建仁應發揮醫學專業，要求衛福部落實加熱菸風險評估；第二，加熱菸審查攸關台灣菸害防制成敗，要求衛福部盡快至立院進行專案報告；專家務必秉持專業良知，公平公正審查，保護國人健康。

董氏基金會表示，政府為開放加熱菸執意訂定的「健康風險評估審查辦法」已正式公告，然而「健康風險評估」一詞嚴重誤導民眾以為「加熱菸是減害的菸」。請政府立刻停損，官民一致使用「加熱菸上市審查」，不可再誤導民眾對加熱菸的認知。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示，從國際經驗來看，開放加熱菸必然導致青少年使用菸品的比率增加，現在看到國健署迫於菸商壓力速審，讓所有家長、老師、學校都「剉著等」。

黃正銘認為，國健署8月才成立專案管理團隊、9月就想讓加熱菸審查完畢，衛福部審查新藥新科技都至少需要1年起跳，怎麼審查加熱菸比審查救人命的藥還要快？民進黨政府中有許多具備醫藥背景的專家學者，包括副總統賴清德、行政院長陳建仁，都應該好好了解此事，勿讓高端審查黑箱再現。 ★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。