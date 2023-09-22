台電動員800人澎湖淨灘 結果太乾淨 差點沒垃圾撿

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

邁入第30年的台電聯合淨灘活動，22日串聯全台共26個單位及地方團體、逾6500人橫跨10縣市15處海岸。尷尬的是，以往海廢滿灘的澎湖，因「向海致敬-海岸清潔維護計劃」進行中，加上季節時間不對，讓台電為了找「有垃圾可撿的海灘」傷透腦筋，差點沒東西撿，一群人活像頂著烈日，到沙灘上郊遊。

台電自1994年起響應「世界清潔日」，每年中秋節前夕發起聯合淨灘，光是近10年，淨灘已超過150場次、出動逾7萬人，累計清除至少300噸垃圾，減少600噸以上碳排。

今年在澎湖地區，由尖山發電廠邀請澎防部、海巡署、湖西鄉社區等22單位，號召約800名志工、鄉親參與，選定湖西鄉林投金沙灘展開淨灘，齊手愛家園。

活動開始時，台電主管坦承，這時間為了找到適合的淨灘場地，在湖西鄉各海灘繞了又繞，實在找不出什麼需要淨灘的沙灘。澎湖剛經杜蘇芮、海葵兩颱風肆虐，黃金沙灘還是有一些海廢，最後清出資源垃圾680公斤、一般垃圾1500公斤、其他垃圾（含網具及木頭）465公斤。

位在洋流交匯處的澎湖，海灘垃圾除了少部分是當地人製造，主要來源還是每年中秋後的東北季風，把鄰近大陸和韓、日的海漂垃圾吹到澎湖；由南往北的黑潮，也會把珠江三角洲、菲律賓、泰國等海漂垃圾帶來。旅遊淡季時，海廢肆虐最嚴重，澎湖群島會成為台灣海峽中的攔網。

因此，大部分海漂垃圾早在4月旅遊旺季開始前，已動員人力持續清理、維護，以利發展觀光。如今中秋前夕，東北季風又還沒來，海灘清得超乾淨，難怪淨灘撿不到垃圾。