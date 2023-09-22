孝親獎》收到爸媽長輩圖 Ella撒嬌回愛你

【中國時報 許雅淳】第3屆「孝親獎」開始了，《中國時報》邀明星分享孝順父母的故事。陳嘉樺（Ella）先前在陸綜《乘風2023》奪下總冠軍，近期當空中飛人，頻繁往來兩岸，仍不忘每天與父母傳訊、打電話維繫好感情，父母早上都會傳長輩圖問候，貼心的她，也會回訊息向父母道早安，並對他們撒嬌說「愛你」。

Ella坦言，長輩們通常不輕易把愛說出口與表達內心情緒，但會用行動或屬於他們的方式來傳達充滿愛的心意，相較於長輩們，現代人更懂得如何優化人與人之間感情，她暖心呼籲，子女們要多多獻上溫暖擁抱給父母，珍惜與家人相處的時光、勇敢向父母說愛。

偷騎車挨媽一巴掌

她鼓勵主動送上擁抱是最直接又真誠傳達愛意的方式，「擁抱的時候，即便爸媽很彆扭，你也不要害怕，因為他們是你最親的人，我們從小就被他們在懷裡抱著，現在也可以給父母這樣的擁抱，愛就是要直接、即時說出口。」

她與家人互動緊密，與母親尤其親近，開玩笑說雖然小時候常被母親教訓，甚至小腿上留下挨揍的痕跡，但這是母親的愛，「因為我們很調皮，媽媽才會拿東西打我們。」

她憶起，幼時家裡有一台「良伴」，這台機車沒油時可以變成腳踏車，當年就讀國小4年級的她，某次偷偷騎著這台車外出吃肉羹湯，豈料母親發現後馬上追到店家，氣憤得當著大家的面賞她一巴掌，她事後理解母親生氣的情緒，因為擔心她年紀還小，擅自騎車出門，萬一在途中出意外，嚴重後果不堪想像。

她叛逆期曾與父親爭執互罵，因父親當時要外出工作幾天，囑咐小孩每天要幫家裡的植物澆水，結果父親返家後發現有些植物沒澆，突然大罵，她馬上回嘴：「我有澆水，只是你沒看到而已。」更頂嘴「你罵我們，有些事你自己也沒做到」，父親瞬間沒回話，只對她說「妳不可理喻」，那次的爭吵令她印象深刻。

婚後育有1子「勁寶」的Ella，回想父母管教方式「打是親，罵是愛」，對她有某程度的影響，如今看到勁寶快樂成長，她提醒自己不要跟父母犯類似錯誤，「人很容易記得以前不快樂、不愉快事件，雖然記一輩子，但不會因此不愛他們；希望在我人生經歷裡，我跟兒子不要有不愉快經驗，我只希望他記得我們快樂的時候。」

Ella從小愛唱又愛跳，以「S.H.E」出道即暴紅，她表示，母親當年支持她入行，但家中經濟狀況不佳，她讀書時期都靠打工賺零用錢，為了要出道、必須到台北工作及生活，母親聽聞後馬上塞給她數千元，「媽媽以前從來沒給過零用錢，這個紅包對我而言是很多的數目。」

感謝父母一路支持

她感謝父母一路支持，幽默說，父母完全沒料到她一出道就走了22年個年頭，「他們很肯定我的努力。」她每年母親節、父親節等重要節日一定抽空與家人聚餐，還會送上紅包給父母，平時也固定給生活費，希望父母天天開心、沒有憂慮，笑說「看到爸媽每個月都去泡湯，過得很好，很替他們開心」。