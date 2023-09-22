AI救世主回神 網通跌深反彈 2檔矽光子題材登漲停

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股今（22日）開低，盤中一度跌逾百點至16,202點，跌破8月中旬低點16,264，並創下5月下旬以來新低，技術面呈現破底反彈格局，並留下逾百點長下影線。權王台積電再跌5元，連收五根黑K棒，惟AI相關族群反彈領軍撐盤，此外，在網通、電機、綠能、矽光子也都是撐盤要角，大盤收市反轉收紅，小漲27.81點，漲幅0.17％，報16,344.48點，成交量2,355.52億元。

AI相關族群成為跌深反彈主力部隊，包括廣達（2382）、緯穎（6669）、緯創（3231）均表態上攻，漲幅在1～3％之間。

高價股普遍上漲，信驊 （5274）延續跌勢，為高價股中少數收跌個股。力旺（3529）連三日重貶後強漲9.89％，亮燈漲停，奮力收回昨日失守的2,000元關鍵價位。譜瑞-KY（4966）昨日跌出千金股後，今日也同步收復，漲幅逾4％。其餘包括祥碩（5269）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、緯穎（6669）、材料-KY（4763）漲幅在4～7％之間，大立光（3008）則小漲1.45，旭隼（6409）平盤作收。

網通股也發起反攻，低價股康聯訊（3672）開盤沒多久即亮燈鎖住漲停，類股中以矽光子題材買盤最旺，上詮（3363）、光聖（6442）跟進亮燈攻頂，其餘包括前鼎（4908）、華星光（4979）、波若威（3163）、眾達-KY（4977）漲幅在4.5～6.5％之間，表現亮眼。明泰（3380）、智邦（2345）、聯亞（3081）也有超過2％的漲幅，整體人氣高漲。

受惠政府推動再生能源及台電強韌電網計畫，重電股中興電（1513）上演百元關卡守衛戰，早盤強彈5％後漲幅收斂，終場收漲3.34％。東元（1504）、高力（8996）也跟上腳步奮起，分別上漲4.61％、3.44％，亞力（1514）漲幅也近3%。中興電、亞力8月及前八月合併營收均改寫同期新高。

據業內初步統計，上市、櫃股包括中福、光聖、營邦、安可累計共10檔亮燈漲停，表現搶眼。

類股表現方面，電腦類股及零組件類股表現亮眼，分別上漲2.38％、1.10％，電通類股、半導體類股表現疲軟，下挫0.89％、0.50％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市漲幅逾6.5％共10檔，其中3檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為中福（1435）、光聖（6442）、皇昌（2543）、力特（3051）、楠梓電（2316）、天瀚（6225）、全友（2305）、佳大（2033）、定穎投控（3715）、地球（1324）。

上市跌幅逾2.8％共11檔，沒有個股跌停，收盤跌幅前十名依序為秋雨（9929）、文曄（3036）、旺旺保（2816）、廷鑫（2358）、波力-KY（8467）、宏齊（6168）、華城（1519）、基泰（2538）、正峰（1538）、桂盟（5306）。

上市成交量前10名個股依序為矽統（2363）、緯創（3231）、長榮航（2618）、定穎投控（3715）、聯鈞（3450）、廣達（2382）、華通（2313）、中信金（2891）、文曄（3036）、技嘉（2376）。

上櫃漲幅逾6％共12檔，其中7檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為營邦（3693）、安可（3615）、創威（6530）、上詮（3363）、詠昇（6418）、力旺（3529）、康聯訊（3672）、類比科（3438）、泰谷（3339）、世紀（5314）。

上櫃跌幅逾4％共11檔，沒有個股跌停，收盤跌幅前十名依序為尚茂（8291）、得利影（6144）、博來科技-新（7562）、兆遠（4944）、昱泉（6169）、立衛（5344）、安克（4188）、福華（8085）、泰偉（3064）、達輝-KY（5276）。

上櫃成交量前10名個股依序為前鼎（4908）、精剛（1584）、上詮（3363）、華星光（4979）、波若威（3163）、台燿（6274）、兆利（3548）、正德（2641）、台星科（3265）、富喬（1815）。