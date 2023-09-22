首例台灣黑熊現蹤六龜 翻蜂箱吃蜂蜜影像曝光！

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高雄市六龜新開山區出現黑熊造訪尋蜜，林業及自然保育署人員前往勘查，發現現場蜂箱有數片蜂巢片被取食、且有黑熊排遺，通報蜂農可獲通報獎勵金3000元，但因未經申請即私自將蜂箱放置於國有林班地內，不符合生態服務給付條件，無法獲得蜂箱及蜂蜜受損的補償金，這也是林業保育署推動「台灣黑熊生態服務給付」方案後，高雄地區的首宗通報案件。

林業及自然保育署前天傍晚接獲黑熊協會轉知，有蜂農通報在高雄六龜新開山區有黑熊造訪尋蜜，該署屏東分署連夜派員至現場勘查，並裝設紅外線自動照相機，21日早上會同屏東科技大學吳幸如老師團隊前往勘查，發現現場蜂箱有數片蜂巢片被取食、並有黑熊排遺，自動照相機也拍到一頭成年公熊從草叢中竄出翻倒蜂箱取食，並叼著蜂巢片跑到上坡處大快朵頤。

林業署屏東分署表示，蜂農放置蜂箱處位於六龜新開溫泉附近海拔僅430公尺的國有林班地，這也是林業保育署推動「台灣黑熊生態服務給付」方案後，高雄地區的首宗通報案件。

林業保育署屏東分署為防範可能的人熊衝突，除請蜂農儘速移走蜂箱，避免黑熊再度「光顧」，分署六龜工作站也立即通知里長及當地民眾，宣導遭遇黑熊的因應方式。

屏東分署表示，近年淺山區域發現台灣黑熊的紀錄逐漸增加，林業保育署因而將黑熊納入「生態服務給付」對象，希望能以生態薪水鼓勵山村部落居民一起守護台灣黑熊。

若有黑熊入侵農舍、畜（禽）舍，不私自處理而立即通報，就能獲得獎勵金3000元；若因黑熊造成農產品或財產損失，也能獲得政府補償；而山區農民或部落獵人不慎誤捕黑熊，只要立即通報、協助救援，就不用擔心遭到咎責。

林業自然保育署屏東分署表示，該案蜂農發現蜂箱疑似遭黑熊破壞後便立即通報，雖可獲得通報獎勵金3000元，但因未經申請即私自將蜂箱放置於國有林班地內，因而不符合生態服務給付條件，無法獲得蜂箱及蜂蜜受損的補償金。

屏東分署提醒蜂農若有進入國有林區牧蜂的需求，應透過養蜂協會或合作社依規申請放置蜂箱，或與國有林地承租人合作申請林下養蜂，若發生黑熊滋擾時才能更有保障。

屏東分署六龜工作站人員除已在事發地區架設紅外線相機外，也會持續進行巡視，密切掌握黑熊出沒情形，必要時也會進行驅避措施，提醒民眾、溫泉業者及林班地承租人，在山區農舍或果園內外不要放置飼料、食物或丟棄廚餘，避免吸引黑熊取食。

倘進入山區活動可隨身攜帶熊鈴，或能發出聲響物品，若在野外與黑熊相遇，切記不驚嚇、不打擾，儘速遠離，營造台灣黑熊友善環境。遇有黑熊入侵，請撥打市民專線1999，或林業保育署24小時專線0800-000-930（您您您救山林）。