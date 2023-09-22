安永宣布投資14億美元 推出人工智慧平台

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安永宣布投資14億美元在人工智慧（AI）應用，推出 EY.ai平台，同時透過與戴爾（Dell）、IBM和微軟（Microsoft）等產業龍頭建立聯盟，發展AI生態系統，協助企業使用AI實現業務轉型。

安永建置的是全球平台，台灣安永表示，EY.ai平台涵蓋AI領域的商業、技術及學術專業能力，聯盟最具創新性的產業龍頭，除了Dell、IBM、Microsoft，還包括SAP、ServiceNow、Thomson Reuters、UiPath等。

舉例來說，Microsoft提供安永優先使用Azure Open AI功能，包括 GPT-3和GPT-4，讓安永可建構生成式AI解決方案來增強服務。Dell則和安永合作Dell生成式AI解決方案，簡化使用大型語言模型（LLM）生成式AI的過程。

安永強調，該平台利用AI技術，可在策略與交易、數位轉型、諮詢、審計和稅務上，透過AI生態系統增強相關能力，例如協助企業管理數據的安永Fabric平台已有6萬名客戶和超過150萬特定使用者，安永也計畫再增加雲端運算和自動化技術。

安永全球主席兼執行長Carmine Di Sibio指出，目前各企業都在思考如何將AI整合到企業中，以及AI對未來的影響，安永必須協助客戶捕捉AI變革的力量，這是安永願意投資14億美元建置平台的重要原因。

安永表示，EY.ai平台使用信心指數，提供全面AI評估與監測，該指數的指標使用領先數據包括風險、治理和數據管理，並以成熟度模型輔助，系統化審查企業與市場、產業在市場所處的相對位置。