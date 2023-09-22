紀念哥白尼誕生550周年 台波簽署「托倫宣言」共享民主學術自由

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波蘭政府為紀念天文學家哥白尼誕生550周年，邀請各國共同簽署「托倫宣言」，宣示科學及研究的完全自由，教育部政務次長劉孟奇也受邀簽署，代表波蘭與中華民國在民主及學術研究自由上，共享相同價值觀，也代表波蘭政府對我國參與的重視。

除了簽署宣言，劉孟奇也會晤了波蘭教育科學部政務次長雷姆科夫斯基，洽談大學聯盟合作模式。

劉孟奇表示，透過整合我國重點大學的學術能量與教育資源，以「大學聯盟」型態與國外大學系統或聯盟洽談合作，促成參與國際前瞻學術研究的機會，並因應雙邊國家的科技發展需求，共同培育人才。

雷姆科夫斯基則對於我國將波蘭納入大學聯盟夥伴國家表達感謝，並將指派哥白尼學院擔任國家聯絡窗口，邀集波蘭大學與我方學術聯盟學校進行合作，雙方將啟動工作小組會談，預計於今年10月簽署合作備忘錄。

本次前往波蘭拜訪團，包含教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀、台灣大學副校長廖婉君、陽明交通大學副校長李鎮宜、清華大學副校長呂平江、成功大學副校長陳鴻震及顧問蘇慧貞、政治大學副校長蔡維奇、中興大學副校長周濟眾及研發長宋振銘、中央大學副校長綦振瀛、台灣師範大學副校長陳焜銘及台北醫學大學副校長張淑英等9所大學11名代表。

波蘭教科部特地安排我國大學代表團與波蘭10多所大學代表進行雙邊教育座談。劉孟奇提到，兩國頂尖大學如可建立強而有力的聯盟基礎，將有機會擴大至智慧製造、生物科技和醫學等領域的合作與交流。而教育部已指派台大擔任我國大學聯盟秘書處，未來將透過哥白尼學院建立交流機制，共同推展聯盟合作。

教育部也在座談會中介紹我國華語教學合作資源，112年截至6月，教育部共選派10名華語教師於波蘭哥白尼大學、亞捷隆大學及華沙大學等6校任教，112年7月起更為波蘭企業界人士開設「企業華語專班」，並在華沙大學設立華語教學中心，開設華語課程等。期待未來也可透過大學聯盟的方式，搭建雙邊大學進行華語教學合作的機會。