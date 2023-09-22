台法實習生計畫啟動 互派21人協助外語教學

為加強台法教育交流，自97年度起，教育部與法國在台協會共同辦理「台法外語實習生交流計畫」，選送優秀我國大學生及法國青年至對方國家協助外語教學。今年雙方各別互派21位實習生前往各自國家，將前往台法兩國高中、中小學展開語言與文化教學，深耕未來雙邊交流的種子。 「台法外語實習生交流計畫」成立16年以來，累計共470名台法學生（234名法語實習生及236名華語實習生）受惠，計畫由台法雙方分別提供己方實習生來回機票，以及對方實習生每月在當地生活費，執行成效良好。 今年來台的21名法語實習生前往台灣大學、中央大學、淡江大學等12所國內大學校院的法語相關科系及中華民國法語教師協會，以介紹法國文化風土民情、辦理法國電影賞析及法語戲劇、歌唱表演等活動、方式，同時也將赴中小學協助法語教學，讓台灣學生在豐富多元的教學中，增進法語能力。

至於華語實習生方面，我方也選派21名來自我國大學法語系學生，具備良好之中、法語能力，已陸續啟程赴法國不同學區的中學協助華語教學，教育部也在112年7月29日及8月19日委託台灣華語教育資源中心辦理華語教師行前培訓，邀集華語實習生一同參與教學實務及生活文化經驗分享等課程，期望透過培訓課程強化赴法華語實習生的教學能力與生活適應能力，並於7個月的任教期間，增進法國學生對台灣文化的認識與瞭解，拉近法國學生與我國的距離。 教育部國際及兩岸教育司副司長廖高賢表示，台法雙方平等互惠的合作模式現已推廣至比利時，未來盼可擴大至其他國家，如我國與比利時法語區政府於108年簽署語言助理交換合作備忘錄，約定每年選送3名教學助理至對方國家協助外語教學，109年首屆辦理時因疫情影響僅選送2名教學助理，112年則恢復為3名助理，迄今已持續4年，成效良好，且對深化台比雙邊教育與文化交流頗有助益。