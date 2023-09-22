為愛揮桿！公勝保經行動力挺圓山公益盃高球賽

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2023第三屆圓山公益盃邀請賽昨(21)日於高雄高爾夫球俱樂部隆重登場，將體育結合慈善，邀請企業與球友們一起「為愛揮桿，慈善開打」。該賽事募集善款將捐贈予高雄市教育局「學生急難慰助金專戶」，協助高雄地區弱勢家庭孩童可無後顧之憂就學，公勝保經（6028）為落實企業社會責任，支持贊助該賽事，與高雄圓山大飯店一起鼓勵民眾在運動休閒之娛，也能投入公益，將行善種子遍布台灣。

公勝保經始終落實「不只保險，我們分享愛」的公益理念，長期支持偏鄉地區學校校隊，提供其日常補給與對外部比賽交通經費等，深耕基層、推廣體育。近幾年推廣運動公益，從內部同仁做起，集結個人小愛化為企業大愛，鼓勵同仁加入健行、跑步、自行車、登山、游泳五大運動挑戰、公益路跑等各項公益活動，「夥伴運動，公司幫你捐款」，運動里程數化為愛心善款，一起將溫暖送給社會各角落。

2023第三屆圓山公益盃邀請賽聚集眾多高球好手、企業與各產業菁英，還有吸引許多熱心公益法人團體，高雄圓山大飯店安排公益捐款箱，邀請球友一同揮桿行善做公益，讓圓山盃除了健康好玩、揮桿有趣，還發揮助人意義。公勝保經以實際行動力挺圓山公益盃邀請賽，拋磚引玉、共同響應支持台灣體育項目，將高爾夫文化持續推廣，公益精神傳遞下去。

公勝保經總經理蔡聖威表示，「公勝保經成立30周年以來，持續深耕各地體育賽事發展，長期贊助台東體中棒球隊、東大附特法式滾球隊、漳和國中手球隊以及贊助貝比魯斯棒球協會等，支持與培養運動人才，期望台灣的體育運動與發展越茁壯。」

公勝保經高爾夫運動專案經理許朝傑表示，「公勝保經今年於高球體育運動賽事已贊助超過十餘場，如國際獅子會300A1區、扶輪社助理總監盃、全國醫師盃高爾夫球賽，以及全國建築師高爾夫球賽，百年六中高校高爾夫球賽等。公勝保經發揮企業社會責任，邀請球友們一起揮桿獻愛，幫助高雄地區弱勢家庭孩子們可以快樂學習。」

公勝保經即將於11月3日假高雄信誼球場舉辦「公勝30公益高爾夫球敘」活動，誠摯邀請各界好友一同參與，共同歡慶公勝30周年，落實「不只是保險，我們分享愛」的企業理念，深耕體育運動賽事發展。