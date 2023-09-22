針對天坑意外頻傳 苗栗縣府與建築師公會舉辦連繫會報

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近期台北市及竹北市等地區接連發生地層下陷事件，苗栗縣政府未雨綢繆，22日邀集苗栗縣建築師公會舉辦連繫會報，苗栗縣長鍾東錦期望透過建立巡檢制度等加強管控預防天坑事件發生，建築師公會樂見縣府加強天坑形成的預防措施，以保障公共安全。

近日台北市及竹北市先後發生了地層下陷事件，成為社會囑目的公安議題，苗栗縣長鍾東錦在多次縣務會議中對此特別指示工商處、工務處、水利處等單位須預做因應，以防類似事件發生在苗栗縣境內，工商處對此提出巡檢機制及施工計畫書預審制度，22日邀集苗栗縣建築師公會理事長黃麗明及公會代表建築師多人，在縣府舉行連繫會報討論。

工商處所提建立巡檢機制，是由縣府委託第3方專業技師公會派員會同建案的監造建築師，以及工程技師會勘，對於縣內地下層開挖總深度在9米以上或是地下層開挖超過2層的特定建築，分別於打椿後及開控規定深度後，依其施工計畫核對，進行一般巡查，如檢見擋土設施或有土壤流失掏空等異常情形時，經判定應立即展開特別檢查，由專業人員操作透地雷達等儀器，對鄰近道路作詳細檢查，將結果匯整報請相關單位處置。

其次是施工計畫書預審制度，新建工程有開挖地下層者，於申報開工提交施工計畫書時，應先向縣市認可的第3方專業技術團體申請審核，並依其審查修改意見通過後，再報縣府備查，確保地下深開挖基礎施工計畫符合安全規範與品質要求。

鍾東錦感謝建築師公會全力支持縣府，目前縣府已對沿海鄉鎮市加強調查土壤液化潛勢區狀況，希望透過巡檢及事先審查施工計畫書等機制，有效預防土坑事件出現。