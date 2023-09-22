李昂博愛座事件有感 張麗善：最好淨空讓有需要的人坐

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作家李昂要求捷運讓座博愛座未果爭議引起社會正反意見論戰，雲林縣長張麗善22日受訪表示，博愛座是對弱勢者表達關懷、尊重的做法，最好淨空讓真正有需要的人坐，此事件也讓她更堅定雲林縣要從幼稚園開始推動品格教育。

張麗善受訪表示，博愛座是給老弱婦孺安全的乘坐空間，大家也不樂見他們搖搖晃晃發生意外，這種位子一定會有人需要，所以保持淨空比較好，老人家、孕婦、身障者、小孩有需求，相信大家都能互相理解。

她說，她不清楚李昂要求讓博愛座時的情況，可能現在老人保健得比較好，年輕人不認為對方是老人，如果是她看到長者，她會以尊重長輩、禮讓長者的動機站起來，畢竟看著老人家站著、而自己坐著，也不太好。

張麗善有感而發說，應該是教育核心價值的「生命教育」被漠視很久了，品德教育更是被扭曲，每個人的自我愈來愈膨脹，這件事更讓她更堅定3年前雲林縣全面推動品德教育的方向是對的，從家庭、學校雙管齊下。 她表示，雲林縣品格教育從禮讓、尊重、關懷、孝親開始推起，3年多來，老師和家長都覺得孩子變有禮貌了，家長也會被影響。

她說，現在小孩生得少，父母很寶貝，孩子自然習慣獨享，久了就不知道要怎麼分享，其實讓座也是一種分享，愛要分享、要說出來。