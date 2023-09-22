苗栗縣國中小學語文比賽選出68人 將出戰全國賽

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全國語文競賽即將在11月下旬在高雄縣登場，苗栗縣政府為選拔參賽選手，日前舉辦複賽共選出68名苗栗縣代表隊，為了鼓勵這些戰將們再接再厲，22日由縣府秘書長陳斌山頒獎表揚，期望與賽的老師學生們利用比賽前的2個月空檔加油複習，更上一層樓。

全國語文競賽苗栗縣複賽，已於9月16、17日兩天登場，這次競賽項目有1個新創的團體項目是「讀者劇場競賽」，個人項目則有作文、寫字、字音字形、演說及朗讀等5項，競賽組別有國小學組、國中學生組、高中學組、教師組及社會組等5組，語系族群則有國語、閩南語、客家語及原住民族語等4組類。

縣府教育處長葉芯慧表示，全國語交競賽苗栗場初賽，全縣共有556人參賽，各組項競爭激烈，教育處為了提升競賽強度，特別聘請多位具有全國語文競賽參賽或評判資格的評判委員，為苗栗縣選出最佳人選。經過2天複賽後，選出68人將代表苗栗縣，參加今年11月下旬在高雄市舉辦的全國賽。

縣府秘書長陳斌山22日代表縣長鍾東錦頒獎表揚獲獎的68人，期望代表隊們能利用賽前2個月時間，繼續加強複習，也希望藉由競賽中聽、說、讀、寫等項目，累積提升膽識與自信，並延續傳承語文傳統及專業，縣府並將斥資規畫賽前加強營，請來專業講師來替所有參賽選手加強複習，期望能在全國賽中奪得好成績。