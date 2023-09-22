中信防詐升級新招「防釣魚」上半年阻詐835件、4.34億元

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配合政府打擊不法，中信銀行22日宣布推出「中信智能守護165防詐安全網」事前智能預警、事中全面防堵、事後人工智慧（AI）監控精進打詐，首創「網頁真偽識別QR code」防釣魚辨識功能，透過中國信託Home Bank APP掃描，協助客戶識破假網站。今年上半年中信銀行攜手內政部警政署成功防堵835件詐騙案，件數居全台銀行之冠，阻詐金額逾新臺幣4.34億元，扮演阻詐的第一道防線。

「中信智能守護165防詐安全網」包括與警政署簽訂合作意向書，「1」起預警串聯防詐騙，建置「金融詐騙偵測暨預警機制」，在中信銀行ATM廣告輪播防詐宣導、設立提醒機制、交易畫面顯示防詐騙警語，建構「6」大虛實整合防護網、「5」層AI智能監控管理機制。

值得一提的是，有鑑於詐騙集團多以ATM領取款項，中信銀行特別與警政署合作建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」，詐騙集團車手若於中信銀行ATM提款，系統辨識出異常交易帳戶即觸發自動通報警察單位的機制，今年八月就因此協助警方成功緝捕嫌犯。

此外，參考美國聯邦貿易委員會調查報告以及中信銀行收集客戶反饋發現，詐騙案件最常見的手法為偽冒金融機構的釣魚網頁，中信銀行為此開發「網頁真偽識別QR code」防釣魚辨識功能且取得專利，於中信銀行網路銀行首頁右上角設有「防釣魚」按鈕，每次點選產生具有時效性的QR code，透過中國信託Home Bank APP掃描該QR Code可加強判斷其真實性，此功能亦將陸續新增於中信銀行行銷活動網頁，降低民眾誤觸釣魚網頁的機率，避開詐騙陷阱。

另一方面，利用中國信託Home Bank APP、中信銀行網路銀行及各分行等通路加強宣導識詐知識，以更積極的方式協助民眾提升防詐能力。

中信銀行呼籲，不要點擊或開啟來路不明的信件及網址連結，勿相信「高獲利、穩賺不賠」等獲利來源不明或獲利率顯然不合理之投資管道，如有任何疑慮可聯繫165反詐騙諮詢專線求證或撥打中信銀行客服專線確認。