外資賣超151億 台股2名師逆風 做多時間曝光

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外資賣超151億 三大法人9/22賣超台股148億元

外資等三大法人周五（9/22）合計賣超台股148.53億元。包括外資與陸資賣超151.16億元；投信法人持續作多，買超19.51億元；自營商自行買賣部分由空翻多，買超3.59億元，但避險部分仍持續偏空，賣超20.47億元，合計單日賣超16.88億元。

（工商時報 數位編輯）

台股本周跌576點超悲觀 2名師逆風喊多「非M頭」

台股今天雖然小幅反彈，但本周大跌576點，比8月一整個月跌幅511點更慘，散戶投資人信心動搖，央行公布證券劃撥存款上月大減逾千億。台股指數跌破半年線支撐，不過，永誠國際投顧總監陳威良表示，台股本周跌勢加重，跌破區間盤整下緣，但接下來第4季到明年春節前後，仍站在多方。

昨天台股大跌218點，上市櫃下跌家數1179家、佔比66%，上漲家數僅161家、佔比9%，市場氣氛極為悲觀。陳威良表示，從歷史來看，9月上漲機率本來就偏低，加上聯準會偏鷹利空。但從第4季開始到明年春節前後，歷史數據上漲居多，年底作帳、作夢行情，還搭上4年一度的總統選舉行情，對多方有利。

聯準會預估將維持高利率更長時間，美元走強，資金回流美國，新興股市被提款，台股拉回，這是從去年到今年的升息劇本，陳威良表示，不論如何，升息循環就是接近尾聲，就算年底再升1碼，衝擊都有限，他強調「就是今天、了不起明天，這個利空就反映完畢了」。

陳威良點名技嘉、愛普、精剛、虹堡、定穎投控等個股，值得投資人留意。

永誠國際投顧分析師李蜀芳則表示，聯準會放鷹，台幣大貶，被動基金就大賣台股，但「這裡你沒有悲觀的條件」，她認為，這是2024年再創新高之前，2023年中段整理的中繼站買點慢慢浮現。

李蜀芳表示，技術線型看似「M頭」，但不帶量就是複合底；市場看到M頭，氣氛悲觀，但大盤持續量縮，其實是「W底」，投資人反而應該要貪婪。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

盤後》量縮破底翻 多空消長聚焦5因素

美股主要指數周四齊跌逾1％，亞股22日漲跌互見，台股加權指數開低續跌114.24點、下探16202.43點，隨後在逢低買盤點火下回穩，午盤後站穩平盤後穩揚，最高上漲44.29點至16360.96點，呈現量縮破底翻走勢，櫃買指數開低後量增走高，反彈力道強於大盤。

終場加權指數上漲27.81點、收於16344.48點，漲幅0.17％，終止連4日下跌，惟成交量萎縮至2355.53億元，為近10日低量。本周累計下跌達576.44點、跌幅達3.41％，周線再度翻黑。

櫃買指數同步開低走高，終場上漲0.98％、收於最高點213.23點，終止連4日下跌，反彈力道優於大盤，成交量略降至517.14億元，為近18日低量。本周累計下跌達2.63％，周線翻黑、終止連3紅。

盤面類股尾盤表現均見轉強，由電腦及周邊設備股漲近2.2％領軍，居家生活及電子零組件股分漲近1.3％及1.1％居次，光電股漲近1％，金融股小漲0.02％穩盤。成交量最大的電子股終場上漲0.3％、半導體股小跌0.2％，電子通路股跌逾1％表現較弱。

權值股表現分歧，由廣達(2382)漲近3.9％領軍，台達電(2308)及兆豐金(2886)漲逾1％居次，聯發科(2454)尾盤轉強，與鴻海(2317)同步持平作收。權王台積電(2330)及聯電(2303)分跌近1％及0.7％、富邦金(2881)同步跌近0.7％，表現相對較弱。

分析師指出，台股本周在外資賣壓沉重、市場心態保守下連日急跌，接連跌破季線、月線及半年線關卡支撐，摜破區間震盪格局。儘管今日呈現破底翻態勢，但目前指標線型仍偏弱、操作難度高，中小型股為主的櫃買指數反彈相對強勢。

綜合各投顧法人觀點，預期台股下探「萬六」關卡支撐、半年線約16500點為反彈壓力，預期中秋節前將於16000～16500點區間震盪。操作策略上，富邦投顧建議賣出技術線型持續弱勢、營運展望前景不佳股，酌量短打法人買超、產業景氣逐步回升股。

元富投顧則指出，短線國際政經變數多加上通膨隱憂，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局，後續須留意聯準會利率決策態度、外資與熱錢動向，以及陸股和經濟是否回溫，作為盤勢多空參考，操作上可留意高殖利率、高獲利、高配息個股。

（時報資訊 林資傑）

AI股領軍台股收漲27點 本周下挫576點

台股今天早盤挫逾百點探底，雖權值股台積電持續壓盤，但AI族群指標股開低走高，加上網通股回神，拉抬加權指數翻紅，終場收在16344.48點，上漲27.81點，漲幅0.17%，成交值新台幣2355.52億元；台股週線翻黑，本週下跌576點。

電子類股指數今天上漲0.18%，成交比重約75%；網通類股指數漲0.66%，航運類股指數下跌0.11%，金融類股指數收平盤；代表中小型股的櫃買指數上揚0.98%。

權值電子股台積電以522元作收，跌0.95%；鴻海收平盤105元；大立光漲1.45%，收在2095元。

人工智慧（AI）概念股開低走高，營邦盤中攻漲停550元直到終場，廣達漲3.88%，英業達漲2.17%，勤誠勁揚5.96%，奇鋐大漲6.25%。

網通族群表現相對穩健，明泰、星通、中磊、智邦終場漲幅皆超過2%。

高價股匯聚人氣，力旺收在漲停2165元，祥碩漲逾6%、收1185元；世芯-KY、創意漲幅皆超過5%。

富邦投顧指出，新台幣大幅走貶，外資連4天賣超逾百億元，台股籌碼面持續不佳，恐干擾多方信心。

（中央社）