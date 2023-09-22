開展1個多月3起民眾受傷意外 世客博：皆是偶發案件

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世界客家博覽會自8月11日開展至今問題頻出，部分展區因有高低差，導致多位民眾看展時意外受傷，另外遊覽車時刻表也被批評標示不明，使得民眾逛展不盡興。客家事務局長林昭賢盤點，民眾受傷案件截至目前有3件，強調都是偶發案件，已有協助家屬及當事人申請理賠並持續關心，另針對標示不明處將加強或安排人員引導。

市議員謝美英指出，她接獲世界客家博覽會展區附近的周邊住戶控訴，來要將近1個月活動才會結束，直呼音量、交通壅塞狀況不堪其擾，據她實際走訪世客博展區，發現展區內部有許多處地面有高低差情形，這對參訪者的民眾來說相當不安全，尤其長輩更是經不起摔，電梯的動線也非常不方便，要求客家事務局統計有多少民眾看展時受傷。

謝美英還說，接獲民眾反映遊覽車時刻標示不清，9點半從內壢上車到世客博，豈料遊覽車司機卻說11點半就要返程，沒有清楚標示去、返程時間，導致民眾看展時只能走馬看花，相當掃興。

客家事務局長林昭賢表示，世客博當初的人潮預估為680萬人次，目前已經累計有600多萬人次參觀，坦言有部分展區內部地面有高低差狀況，經盤點開展至今有3起民眾受傷案件，地點皆在台灣館。8月17日有民眾在桃園展區拍照，沒有留意現場指示牌及廣播警示，不慎跌入水池造成左肩脫臼，後續送往桃園醫院治療。

8月21日有名謝姓孩童與家長一起到屏東展區參觀，謝童在展區中奔跑不慎跌到，經檢傷及初步包紮後由家屬自行帶往醫院治療。8月21日離場階梯處，有名湯姓長者於出口下樓梯時疑似踩空摔倒受傷，送往醫院治療。林昭賢強調，3起事件純屬偶發案件，但大會會再加強展區、相關設施設備的引導標誌及警示標誌，且均有啟動博覽會投保的公共意外責任險，相關單位也有關心及慰問，並協助當事人及家屬申請理賠。