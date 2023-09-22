苗栗客家文物聯展 歡迎民眾連假看展、體驗3D劇場

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客委會客發中心首度集結國立故宮博物院、國立台灣歷史博物館、國立台灣博物館等，以及多位民間藏家提供文物，即日起在苗栗縣銅鑼鄉客發中心展出「拼．靚：台灣客家多重面貌」客家文物聯展，以多達160件珍貴文物，透過「以物敘事」的形式，為大家揭開台灣客家多重面貌，歡迎大家利用中秋及國慶連假，前來觀賞。

客委會主委楊長鎮表示，從2021年起客委會客發中心推動1項計畫「客家文物聯合目錄」建置，是因過去一直沒有出現以「客家」為主題的展覽。這次以「拼．靚」作展覽的主題，匯聚台灣公私立博物館與民間藏家的藏品，帶出台灣客家多重面貌。從中也讓我們看到在台灣的主體上，客家人在歷史上不同階段，怎樣建立生存的空間，以及過程中的求新、求進步、求改變。

客委會客發中心主任何金樑強調，本次展出文物是「公私合力，共下打幫」，特別從國立故宮博物院的宮中檔案，解密台灣「義民」與「褒忠」的由來。而借展自國立台灣歷史博物館的「百年油紙傘」，則見證這項客庄傳統產業的百年蛻變風華。

何金樑指出，近幾年可看到眾多虔誠的媽祖信徒徒步往返數百公里進香潮風湧，中心這次也特別展出由北港朝天宮典藏、不同時期的北港進香旗，其中「清道光26年款」(1846年)，已有177年歷史，為目前國內經文資登錄、已知既存最古老的進香旗，是首度對外展出，從這支香旗可見證北部客庄人士，自清代開始就不畏路遙至北港進香的歷史。

何金樑說，在台灣義民信仰中，所展出的花蓮富里義民亭與玉里協天宮義民爺香旗已超過一甲子，從中反映了客家人往東部遷徙，將義民信仰帶到東部的歷程。在「拚」、「靚」單元展場情境，以六堆地區文資古物大總理賴熊飛大刀，及屏東縣定古蹟佳冬蕭屋的建築藝術為原型參考設計，搭配客發中心典藏繡工精美的麒麟被、嫁衣、肚兜等服飾，展現傳統客家聯庄自保的力量與生活美學。另外，還特別設計以「互動光雕」呈現客家娛樂產業不同時期的變遷，及搭配「文物抓寶」遊戲，讓大家藉由虛實整合形式親近文物、認識客家。

客委會客發中心表示，為了迎接即將到來的中秋及國慶連假，台灣客家文化館除了有客家文物聯展之外，還有「淺山樟力─台三線上原客焗腦展」、南台灣六堆唯一臨海的客庄「左堆聚落展」及「野仙的珊瑚居-HAKKA人 HAKKA樂展」，各具特色。同時也推出「中秋國慶來看展」FB抽獎活動（112.9.29-10.10）及「3D好客劇場」團圓套票（112.9.29-10.10），歡迎大家踴躍到館參觀，相關資訊請至臺灣客家文化館粉絲頁(https：／／zh-tw.facebook.com／hakkapark／)查詢。