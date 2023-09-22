蘇花改中仁北上隧道施工 26、27日封閉改走舊蘇花

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蘇花改中仁隧道（北上隧道）去年颱風豪大雨湧水暴增，這個月中旬已施工強化排水設施，平日上午9時至下午5時每整點放行10分鐘，但中秋節前的9月26、27日，管制時段全面封閉，須改走台9丁線，28日起恢復每整點放行，假日及連假不管制。

蘇花改中仁隧道北上隧道，從9月14日起至11月30日施工，長達2個半月，白天在北上隧道實施整點放行10分鐘管制，管制點為卡南橋交通號誌（154K＋150），管制期間用路人改走舊蘇花公路台9丁線。

公路局東區養護工程分局南澳工務段今天表示，為辦理路基排水工程鋼板樁打設作業，9月26、27日兩天，上午9時至下午5時北上隧道封閉管制，民眾需改走台9丁線。9月28日起恢復為每天上午9時至下午5時整點放行10分鐘，假日及遲續假期不管制。

此外，鄰近的蘇花公路台9線159k＋300大清水明隧道，也因明隧道工程持續施工，每天上午9時至下午5時實施單線雙向機動管制，請用路人提前規畫行程，並配合現場交維及人員指揮通行。

有關中秋節車潮，公路局東區養護工程分局預估，蘇花路廊29日南下全日交通量約1萬5000輛次，首波車潮將於上午6時起湧現，壅塞情形持續至中午12時後緩解；10月1日上午10時起北返車潮，預計持續至當天晚間7時後緩解。請民眾利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。