身心障礙定額進用未達標 台積電又上榜

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據勞動部公布的「5月至6月身心障礙者連續未足額單位名單」中，台積電繼去年後再度上榜，未足額進用15人，此外，艾司摩爾科技、中鋼、光寶科、緯創等也分別未足額進用19人、13人、13人及13人，需要繳交差額補助費予地方政府，若無正當理由違反甚至最高可再開罰10萬元。

依身心障礙權益保障法規定，一定人數的公部門進用具有就業能力身心障礙者人數，不得低於員工總人數3％；一定規模的私部門身心障礙者進用比率則不得低於1％。

據統計，私部門中以艾司摩爾科技應進用28人、只進用9人，進用不足人數達19人，台積電應進用660人、僅進用645人、未足額進用15人；公部門則以國家資通安全研究院應進用5人、僅進用1人，未足額進用4人，數位部應進用7人、進用4人、未足額進用3人。

勞動部勞動力發展署身心障礙及特定對象就業組副組長何維敦表示，艾斯摩爾稱其工作專業，需要的勞工專業性高，因此多月未足額進用；台積電則因擴廠等因素，使應進用人數增加，來不及補足，應依法繳納差額補助費（基本工資x未足額進用人數），目前已請新竹市政府輔導改善，也提醒如事業單位不願改善或拒絕輔導，可依法開罰。

至於公部門部分仍未補足，何維敦說，未補足部分也應繳交差額補助費，且如果無正當理由違反，公務員應受懲處。

勞動部勞動力發展署身心障礙及特定對象就業組副組長何維敦表示，艾司摩爾稱其工作專業，需要的勞工專業性高，因此多月未足額進用；台積電則因擴廠等因素，使應進用人數增加，來不及補足，應依法繳納差額補助費（基本工資x未足額進用人數），目前已請新竹市政府輔導改善，也提醒如事業單位不願改善或拒絕輔導，可依法開罰。