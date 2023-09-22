《金融》國泰投信張雍川 看好2大題材接棒AI

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【時報記者任珮云台北報導】iPhone 15系列熱賣，蘋果激勵大型科技股走高，半導體及Al產業今年漲勢驚人，但全球股市近日震盪不已，AI指標股面臨短線獲利了結賣壓，下一波投資機會在哪裡？成為投資人最想知道的討論話題。

國泰投信總經理張雍川看好2大題材接棒AI，首先是傳統的蘋果供應鏈，蘋果供應鏈是價值型的投資方向；此外，電動車持續普及的趨勢未改變，而電動車族群近期股價也有相當幅度修正，預估將有表現的機會。

張雍川今出席半導體趨勢論壇特別分享到半導體投資展望。他表示，科技業庫存去化完成，智慧手機和PC都有新產品會刺激終端需求，仍看好下半年的旺季效應。目前AI議題仍在引導市場走向，特別是半導體，作為任何一種新科技的核心，晶片都是不可或缺的必備元件，股價也會先從半導體類股開始反映，半導體就是未來Al議題爆發的第一站。AI伺服器的出貨量會在下半年逐季提升。供應鏈晶片缺貨已經逐漸改善。

他進一步說明，半導體產業內的指標股輝達是生成式AI的早期贏家，顯見未來不短的一段時間內，最先得益的就是輝達，然而AI帶旺的是整體導體產業。所以投資不能沒有輝達，也不能只有輝達。國泰費城半導體ETF(00830)追蹤美國費城半導體指數，聚焦30檔於美國掛牌的半導體龍頭企業，其中成分股輝達(Nvidia)、超微(AMD)合計權重約16%，直接受惠於AI浪潮，主宰高階處理器市場。持有00830等於投資了世界標竿半導體企業。

Nasdaq指數授權暨客戶策略關係經理翁琳琳表示，今年ChatGPT掀起人工智慧潮，人工智慧成為美國以致全球的主要增長動力，美國科技也迎來史前例的漲幅，以美國費城半導體指數(SOX)為例子，指數成分股的增長如輝達、AMD、博通，年初到8月的增長約50%~200%，指數表現比納斯達克100數的40%還突出。

至於市場風險，張雍川點名通膨，尤其是油價近期走高，再來就是美國政府關門，恐再衝擊終端市場的需求。