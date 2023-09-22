晶呈科技現增發行價 每股130元

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晶呈科技(4768)規劃辦理430萬股現金增資案，22日公告每股發行價為130元，合計籌資億5.59元；對照22日股價184.5元，價差達41.92％。現金增資認股基準日為10月8日，最後過戶日為10月3日。

晶呈科二廠6月完成倉儲物流部分，第三季開始裝機、試產；新品布局加速推展，規劃在二廠生產去光阻液，已接獲新客戶訂單，並有超過雙位數客戶洽談樣品測試中。目前接單情況比預期要好，有機會在今年底前開始出貨。

分析師認為，晶呈科預計二廠建立288噸的去光阻液產能，倘若明年有望填滿產能，產值貢獻估計約2～2.5億元；以去年營收來看，佔比約達二成，有助強化多元利基營運能量。

晶呈科主產品為半導體製程特殊氣體製造、特殊氣體應用加工服務（晶圓重生），以及複合金屬材料基板製造（銅磁晶片及關聯產品）。目前特殊氣體持續新品項研發及試產，Laser gas／氖混氣市占率已達雙位數，並持續擴大中。

伴隨先進製程產品滲透率持續提升，加上新產品進度超前，晶呈科預期下半年營運仍能優於產業平均，搭配持續優化產品組合，布局新品毛利率較佳，有助毛利率表現。

其中，旗下晶圓重生事業持續開發乾式除膜配方，拓展海外市場，出貨目標為年中達成每月40,000片，銅磁晶片以及發光元件（CMuLED）的晶粒與0404 TFE畫素封裝體無塵室產線已完工，預計第三季試產，至於CMuLED8K 110吋顯示屏示範樣品預計在年底問世。

此外，晶呈科三廠土地已取得，有利後續擴建規畫；董事會也決議增建竹南二廠辦公大樓，預計投資1.32億元。