保誠人壽MeWe幸福智造所活動 邀三明治族歡度幸福時光

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保誠人壽作為三明治族首選的保險公司，透過質化與量化調查深入了解三明治族的擔憂與需求，調查結果發現超過四成的三明治族自覺壓力超標，而保持身體健康、良好的家庭關係、金錢上的安全感則是三明治族認同最重要的三件事。

因此，保誠日前特別於華山1914文化產業園區舉行旗艦品牌活動「保誠MeWe幸福智造所」，設計一系列的沉浸式體驗以及互動闖關遊戲，以創新的方式打造三明治族與家人共度幸福時光的園地，放鬆身心靈之外，也輕鬆了解規劃家庭保障的重要性，獲得三明治族的熱烈迴響，活動滿意度高達95％。

這次的活動，保誠人壽也攜手長期合作的公益夥伴家扶基金會推出幸福里程公益挑戰，邀請全家大小一起做公益透過騎乘飛輪累積里程數，保誠再將里程數轉換為捐款。在民眾熱情響應下，累計騎乘3,083公里，相當於繞行台灣三圈，換算捐款金額達新台幣30萬元，將挹注保誠與家扶基金會合作的長期公益專案「星願娃計畫」，協助照顧弱勢兒童與家庭，善盡企業社會責任，用行動回饋社會。

為讓民眾對於人生不同階段的保障規畫和需求更有感，保誠人壽特別設計「H.E.A.R.電流急急棒」，將健康與保障Health ＆ Protection、子女教育Education、資產規劃與傳承Asset Planning ＆ Transferring以及樂活退休Retirement，亦即H.E.A.R.四大面向化身為緊張刺激的遊戲，民眾在挑戰之餘也驚覺到，原來醫療費用、子女教育金和退休金化為實際的統計數據後，比想像中要高出許多，真的需要提早規劃。現場也將甫獲得金管會肯定的CHA-CHING理財教育桌遊放大，讓孩子們在遊戲中學習「收入、儲蓄、消費和捐獻」等正確的理財觀念。