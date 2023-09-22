日月光社會創新競賽 冠軍隊伍以廢棄物去化獲獎百萬

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日月光投控（3711）與日月光社企公司、日月光環保永續基金會，今年再次攜手舉辦「日月光社會創新競賽」，鼓勵社會創新團隊以節能低碳、循環經濟、社會公益、環境保護四大主題參賽，並於9月21日進行線上視訊決選與頒獎，最終冠軍隊伍由巨獸綠色科技受到評審青睞，奪下百萬獎金。

日月光投控行政長汪渡村表示，日月光集團以ESG各個面向落實企業永續，支持台灣多元創業環境並致力於社會關懷，此次競賽以「實際合作」為目標，尋求優秀的社創團隊，建構創新營運模式，發揮正面永續的社會影響力。

本次冠軍巨獸綠色科技，擁有黑水虻生物處理系統的核心技術，鎖定日月光廢棄物處理需求，作為提案主軸。日月光廠區除了員工用餐會留下廚餘，工廠也會產生汙泥，未來可望與巨獸綠色科技進行廚餘與汙泥兩種廢棄物同步去化的合作試驗計畫，產出農用肥料，達到廢棄物減量、溫室氣體減排的效果。

本次競賽總獎金高達215萬元，日月光希望藉此活動攜手優秀的創新團隊一起落實社企精神，實踐環保公益，共創永續價值。日月光社會企業專案經理劉元豪指出，日月光投控一直都以實際行動關注各個領域，去年舉辦「女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」，提供優勝團隊共千萬創業補助金，今年除了延續辦理本次競賽，也與ECOCO循環經濟合作，於日月光半導體高雄K7廠區導入「智慧回收機」，運用光學辨識技術，精確辨識材質與殘留液體，有效提升回收效率，降低清運碳足跡；結合獎勵回饋機制，帶動2萬多名員工踴躍實踐循環經濟。

劉元豪也表示，這次選出的3組優秀團隊，後續將擇定1家以上為日月光集團未來合作對象，深化環境與社會的永續作為。同時，日月光社企的盈餘，也將捐出30％使用於回饋社會。