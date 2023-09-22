《盤後解析》量縮破底翻 多空消長聚焦5因素

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【時報記者林資傑台北報導】美股主要指數周四齊跌逾1％，亞股22日漲跌互見，台股加權指數開低續跌114.24點、下探16202.43點，隨後在逢低買盤點火下回穩，午盤後站穩平盤後穩揚，最高上漲44.29點至16360.96點，呈現量縮破底翻走勢，櫃買指數開低後量增走高，反彈力道強於大盤。

終場加權指數上漲27.81點、收於16344.48點，漲幅0.17％，終止連4日下跌，惟成交量萎縮至2355.53億元，為近10日低量。本周累計下跌達576.44點、跌幅達3.41％，周線再度翻黑。

櫃買指數同步開低走高，終場上漲0.98％、收於最高點213.23點，終止連4日下跌，反彈力道優於大盤，成交量略降至517.14億元，為近18日低量。本周累計下跌達2.63％，周線翻黑、終止連3紅。

盤面類股尾盤表現均見轉強，由電腦及周邊設備股漲近2.2％領軍，居家生活及電子零組件股分漲近1.3％及1.1％居次，光電股漲近1％，金融股小漲0.02％穩盤。成交量最大的電子股終場上漲0.3％、半導體股小跌0.2％，電子通路股跌逾1％表現較弱。

權值股表現分歧，由廣達(2382)漲近3.9％領軍，台達電(2308)及兆豐金(2886)漲逾1％居次，聯發科(2454)尾盤轉強，與鴻海(2317)同步持平作收。權王台積電(2330)及聯電(2303)分跌近1％及0.7％、富邦金(2881)同步跌近0.7％，表現相對較弱。

分析師指出，台股本周在外資賣壓沉重、市場心態保守下連日急跌，接連跌破季線、月線及半年線關卡支撐，摜破區間震盪格局。儘管今日呈現破底翻態勢，但目前指標線型仍偏弱、操作難度高，中小型股為主的櫃買指數反彈相對強勢。

綜合各投顧法人觀點，預期台股下探「萬六」關卡支撐、半年線約16500點為反彈壓力，預期中秋節前將於16000～16500點區間震盪。操作策略上，富邦投顧建議賣出技術線型持續弱勢、營運展望前景不佳股，酌量短打法人買超、產業景氣逐步回升股。

元富投顧則指出，短線國際政經變數多加上通膨隱憂，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局，後續須留意聯準會利率決策態度、外資與熱錢動向，以及陸股和經濟是否回溫，作為盤勢多空參考，操作上可留意高殖利率、高獲利、高配息個股。