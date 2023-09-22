台積為何不在雙北設廠？專家揭關鍵：與它有關

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【 中時新聞網 邱怡萱】晶圓代工大廠台積電在技術及產能均居產業領導地位，該公司在台灣擁有4座十二吋晶圓廠、4座八吋晶圓廠、1座六吋晶圓廠，有網友發文詢問，為什麼台積電不在雙北設廠？引發其他網友討論。有內行網友說關鍵在於國科會。

一名網友在PTT發文指出，各地都瘋搶台積電進駐設廠，像是高雄市近年追求產業轉型，積極爭取台積電進駐，台南也已經有點規模，至於桃園的龍潭科學園區第3期擴建案，是台積電一奈米以下先進製程生產基地，但因為徵收土地範圍大，當地居民反對家園被徵收和搬遷。

原PO進一步點名，雙北完全沒在爭取台積電設廠，時至今日，「台積電完全對雙北沒興趣？是人才不夠嗎？」

底下網友紛紛表示，「地價啊，營運成本差那麼多」、「台北土地成本貴」、「寸土寸金，鄉下地方才有辦法設廠」、「雙北不需要台積電來炒房，當然就沒爭取意願阿」、「高雄市長陳其邁這幾年招商的積極度真的強雙北太多」、「高雄市近期狂超車，雙北+桃園+台中全部加起來總和都輸」。

另有專業網友分析，「雙北市沒有科學園區，台積電只要國科會轄下的科學園區土地設廠，國科會絕對不挑雙北市轄區設立基地」、「雙北是政經商業中心，本來就沒有規劃高污染產業的工廠設 置規劃，產業鏈也沒有建立，一切的規劃都在竹科、中科、南科，所以台積電不可能在雙北設廠，效益不符。」

文章來源：PTT