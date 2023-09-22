捷克總統候選人至東海大學演講 鼓勵學生聆聽自己的聲音 勇於挑戰自我

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曾參選捷克總統的孟德爾大學經濟學教授內魯多娃訪台，近日至東海大學演講分享人生歷程，鼓勵學生聆聽自己，更與東海眾多學者開展圓桌會議，探討台捷雙邊國家的經濟狀況、公共議題及永續發展等政策，交流國際視野，盼促進未來台捷雙邊合作機會與連結。

捷克布爾諾孟德爾大學Dr. Danuse Nerudova(18)日到訪東海大學，拜訪校長張國恩，並參與由東海社科院院長陳文典主持、國際學院院長幸雅各、國際長廖敏旬及社科院多名師長列席的圓桌會議，會議中雙方探討台捷雙邊國家的經濟狀況、兩國稅務政策及多項公共議題，結合永續發展運用於國家政策上，期許此次雙邊交流的寶貴經驗，能夠促進未來台捷的學術交流與合作。同時，Dr. Danuse Nerudova也受邀於東海校內展開盛大演講，在演講中她分享人生故事與信念，期望藉此鼓勵東海師生聽取自己內心的想法，勇於追求夢想，不輕言放棄。

Dr. Danuse Nerudova與來東海交換學習的捷克學生交流 了解學生在東海的學習狀況。圖／東海大學提供

東海大學副校長劉正表示，Dr. Nerudova當日於東海茂榜廳演講，演講主題為「From an Economist to a Czech presidential candidate」，她以自己的人生經驗勉勵學生，在眾多的人生體驗中，最重要的便是聆聽自己的聲音，鼓勵學生在就學時期開始向內探索、勇於挑戰自我，人生是趟有趣且多面向的旅程，敢於嘗試、面對，這也是她走到現在，仍舊秉持的信念。除了東海本地學生外，也有東海的捷克交換生踴躍參與，一席演講引發熱烈迴響，在場參與者皆表示深具啟發。

Dr. Nerudova與東海社科院師長們舉辦圓桌會議 討論兩國經濟政策。圖／東海大學提供

東海國際長廖敏旬指出，Dr. Danuse Nerudova研究領域專注於財稅議題及其與歐盟的協調，也關注男女平權、退休金永續制度及其融資等議題，曾於2018-2022年擔任布爾諾孟德爾大學校長，並於2023年於首輪獲得第三高票支持度，Dr. Danuse Nerudova雖未能在總統大選上勝出，然其仍持續於捷克財政政策、退休金制度改革等公共議題上發聲，對捷克政治經濟仍有一定影響力，也可作為台灣之借鏡參考。