NGS健保給付明年上路 金萬林積極進行醫療社群推廣

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台灣衛福部可望於明年（2024）年將次世代基因定序(NGS)納入健保，除將加速NGS普及，也將擴大台灣的高階基因檢測市場的規模。為此，金萬林（6645）將以國內少數獲得衛福部LTDS認證與美國CLIA與CAP認證之優勢利基，積極進行醫療社群推廣，尤以需求最強烈的癌症NGS檢測市場，並透過參與由台灣乳房醫學會舉辦的「2023 台北國際乳癌研討會」，介紹旗下系列NGS檢測服務。

金萬林總經理楊文明表示，據衛福部國民健康署統計，乳癌為國內婦女罹患率最高的癌症。25歲以上女性即為可能發生乳癌的族群，而台灣女性乳癌發生的高峰期為45至69歲，比歐美早10年。造成乳癌的原因有很多，為依據乳癌組織檢體上的動情激素受體、黃體激素受體與第二型人類表皮因子受體（所謂的HER2）的表現，乳癌大致可分為四大種亞型，這些都可透過NGS檢測得知病灶。

若發現乳癌，可透過NGS等高階檢測，發現致病的基因突變靶點，將可協助醫生找出病灶，並據以制定最適合病人的治療方案；另，接受治療病患也可透過NGS掌握預後情形，並監控復發可能。

金萬林以代理銷售各國一線高階實驗室精密檢測儀器起家，為台灣唯一取得台灣衛福部的LTDs認證，以及美國CLIA認證，還有病理協會（CAP）認證的高階醫學檢測認證的檢測服務供應商。客戶遍佈國內高階研究單位、醫療院所，旗下有進行檢測數據分析服務的「Dry Lab」，也有協助醫院針對採樣病理採樣進行分析的「wet lab」，訴求「國際規格，在地服務」，讓國內醫療院所可以用最快的速度獲得相關的技術支援與服務。