營邦8月自結EPS 飆上4.1元

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伺服器機殼廠營邦（3693）22日公告8月自結EPS達4.1元，再衝單月高峰，累計7、8月EPS自結數已達7.6元，超越第二季的5.43元，市場預估，在高階伺服器出貨動能暢旺之下，第三季稅後獲利將賺逾一個股本，單季賺贏上半年9.19元，且隨著第四季AI出貨放量，業績向上可期。

營邦因有價證券達公布注意交易資訊標準，公司公告8月最新自結財務數字，單月營收達10.19億元，較去年同期的5.2億元，年增幅達96％，稅後淨利1.58億元，年成長116％，繳出倍增佳績，EPS達4.1元。

根據重訊資料顯示，營邦累計7、8月營收19.4億元，年增94％，稅後淨利2.93億元，較去年同期大幅成長162％，並已超越今年第二季稅後獲利2.09億元，合計EPS 7.6元，市場預估，公司第三季將有賺逾一股本實力。

法人指出，營邦近年積極調整雲端業務，且受惠AI應用快速拓展，高階伺服器需求爆發，目前4U以上的高密度存儲類機種及AI伺服器業務，占公司整體雲端資料中心伺服器比重逾5成，在產品組合優化之下，推升營收、毛利、獲利表現逐月墊高，另AI伺服器業務目前占公司營運比重約5～10％，明年將達雙位數規模。

整體來看，營邦目前在手訂單能見度已達年底，7、8月營收持續創高，預估第三季營收將續創新高紀錄，而AI伺服器需求熱度明確，第四季出貨有望延續成長力道，明年拚雙位數增幅。