思科推出全方位環境永續發展策略 The Plan for Possible計畫

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全球技術與網路解決方案領導廠商思科，於今（22）日宣布推出全方位環境永續發展策略「 The Plan for Possible」計畫，以實踐建構可再生未來的抱負。

今年正逐漸成為有史以來最熱的一年。我們迫切需要將全球氣溫升幅限制在攝氏1.5度以內，以避免氣候發生災難性的變化，而目前地球升溫程度已達攝氏 1.1 度。

思科深切明白減緩全球變化的迫切性，因而制定了比「不造成傷害」原則更高的全面環境永續發展策略。「The Plan for Possible」闡明思科的經營方式、與供應商的互動合作，以及如何協助客戶和社群減少對環境的影響，適應瞬息萬變的世界。

思科永續長Mary de Wysocki表示：「我們的世界緊密相連，但彼此之間的聯繫與我們和地球的健康間，卻正面對新形式的脫節。所幸科技幫助我們以低碳的數位化方式重新構想營運和商業模式，同時提升個人福祉，創造機遇。思科憑藉尖端科技，正透過數位化智慧電網和智慧建築，以負擔得起的潔淨能源為世界供電；並透過回收舊產品減少浪費，並藉助物聯網以保護世界的生物多樣性。」

思科推出的「The Plan for Possible」計畫列出三大優先事項，其中第一項是潔淨能源轉型，主要指電網需要更新數位基礎建設以連接多元、分散的潔淨能源，方能夠憑藉可再生能源為世界提供電力；第二項是使業務邁向循環轉型，思科期望實現業務轉型，延長產品的使用壽命並持續提供服務。

第三項則是投資具韌性的生態系統，思科深知具韌性的生態系統和投資可再生解決方案的重要性，故此將優先事項三定為協助社群適應氣候變化，培養可再生經濟方面的人才，以及透過科技的部署來保護與恢復生態系統。