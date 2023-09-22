燦坤iPhone 15開紅盤 熱賣款中午前售罄

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22日燦坤（2430）iPhone 15開賣首日限量發售，第1小時銷售額同期成長逾4成。燦坤表示，這一波iPhone換機潮堪比三年內最熱，iPhone 15 Pro Max 256GB 原色鈦金屬，不到中午便銷售一空。

據燦坤門市統計，開賣前全台燦坤門市的排隊人潮破千人，台新、星展兩大銀行限量購機名額開賣半小時迅速搶光，第一款賣光的機種是iPhone 15 Pro Max 256GB 原色鈦金屬，中午前銷售一空，至於iPhone 15系列則是以128GB粉色款機型最搶手。

儘管iPhone 15系列售價全數調漲，仍舊吸引大批消費者爭相搶購。iPhone 15系列亮點除了導入「動態島」、全面改為USB-C充電接頭，其中首次採用航太等級鈦金屬設計、挑戰歷代最輕款Pro機型，皆是驅動全球果粉升級iPhone的關鍵因素。

開賣前兩日（9月20日）當晚7點燦坤內湖旗艦店迎來全台門市首位排隊客人，許姓客人表示自己年年都來燦坤排隊買iPhone，今年搶購勢頭尤其明顯，為了想要第一天就買到本屆最搶手機種「iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬」。

燦坤表示，即日起至10／10止，只要持舊款iPhone及指定款Apple Watch至燦坤回收換購新機，即可享有全市場最高20％估價回饋，iPhone最高回收價上看33,100元。

10月5日前購買新款iPhone 15每滿萬元就送300元配件金，累積最高可獲得1,500元配件金。

燦坤為全台灣Apple服務據點最多的實體通路，擁有超過100個Apple專櫃以及近百位的Apple原廠認證專員隨時在線，還有燦坤X Apple授權維修中心全日開張。