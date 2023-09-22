路邊停車新措施！桃園「這樣繳」享全台最優5折

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桃園市交通局提供即時路邊停車資訊、行動支付即時繳費服務，推行路邊停車格智慧開單，中壢、桃園及楊梅區共設104格停車位，9月正式啟用。不過民眾陳情，不會操作專屬APP，交通局於試辦路段設置說明告示牌，同時在網路公布行動支付懶人包。目前合作有7大行動支付，祭出行動支付停車費全台最優惠5折，預計10月再增加3家業者。

交通局長張新福說明，目前辦理智慧停車柱路段包括桃園區三民路一段三民運動公園旁46席、中壢區元化路中正公園旁29席、楊梅區校前路楊梅國中旁29席，9月1日已正式啟用。民眾可使用「桃園輕鬆GO」APP，可即時獲取路邊停車格資訊，以行動支付繳費還可享有停車費5折優惠，為全台最優惠的行動支付停車折扣。

民眾掃描車柱上的QRCode後，利用桃園合作的行動支付包括車麻吉、遠傳心生活或friDay理財＋、街口支付、歐付寶、Pi拍錢包、一卡通MONEY、停車大聲公，輸入車牌號碼繳費，預計10月再增加icash Pay、全支付及悠遊付。也可至7-11、全家、萊爾富、OK超商，使用多媒體事務機輸入車牌號碼，列印繳費單至櫃台繳費，若民眾已約定金融、電信業者代扣繳則無需再繳，以免重複繳費。

張新福指出，智慧停車柱相較以往人工開單需3小時後才能繳費，智慧化開單以影像辨識自動偵測車輛及開單，辨識率逾99％，提升約2成停車費收益。民眾可即時獲得繳費金額立即行動支付繳費，並藉行動支付5折優惠，提升使用行動支付意願。

此外，智慧停車柱無紙化開單啟用以來，民眾陳情問題多為「不會操作行動支付APP」，除試辦路段設有停車須知告示牌，使民眾了解使用方式外，也可至桃園市政府停車資訊網查詢各行動支付操作懶人包，若有其他問題也可洽詢交通局。

桃園市長張善政表示，智慧停車柱採換電池方式，可避免工程開挖破壞路面，但設置地點仍需考量人行道是否有足夠空間等因素，並非所有路段都適合，因此藉試辦觀察成效後，將持續研議更多因地制宜方式，於各路段持續推動智慧化停車服務可行性，提供市民更便利停車體驗，推動智慧城市發展。