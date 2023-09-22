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進退兩難畫面曝！ 蘭嶼羊漲潮受困礁岩 遊客驚：飄「羊」過海

  • 中時即時 蔡旻妤
台東縣蘭嶼鄉有潛水業者拍攝到當地羊隻疑似受困礁岩。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）
台東縣蘭嶼鄉有潛水業者拍攝到當地羊隻疑似受困礁岩。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

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台東縣蘭嶼鄉有潛水業者拍攝到當地羊隻疑似受困礁岩，因漲潮進退兩難，居民說，不用擔心，當退潮時牠們就會回來，有遊客驚呼，羊隻是如何渡海的？難道是飄「羊」過海嗎？

島上居民阿振說，島上飼養的羊隻不時會跑到礁岩區攝取鹽分或其他礦物質，不過有時會有羊隻「吃到忘我」，不知已經漲潮，最後只能原地等退潮後，才會上岸。

蘭嶼潛水業者昨天開船帶著遊客出海，船隻才剛出港口，就引發一陣騷動，原來有1隻羊站在礁岩邊，周圍都是海水，羊隻被困在礁岩上，進退兩難，還好海水退潮後，羊隻自行脫困上岸。

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