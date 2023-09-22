日月光第八屆自動化產學合作 打造企業永續關鍵影響力

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全球產業「綠色轉型」的浪潮襲來，日月光高雄廠積極推動智慧製造轉型，佈局智慧科技藍圖，以及最佳化工業4.0 技術。持續透過AI人工智慧技術，提升製程良率與生產排程正確性，增加產能67％與縮短訂單交期39％，於2022年成為全球第一家獲燈塔工廠認證肯定的封裝、測試廠。

日月光高雄廠資訊處資深處長陳俊銘表示，數位轉型勢在必行，高雄廠投入智慧製造，細數發展歷程，2011年自動化委員會的成立，為快速的發展建立堅實的基礎，而Industry AI(IAI) 發展布局，建構屬於日月光之 No Code IAI 2.0平台，更是推動全民化 AI，應用於「智慧資安」、「品質檢驗」、「智慧診斷」、「智慧設計」、「參數最佳化」、「智慧營運」等6大領域。而自動化之路歷經十年淬鍊，已於2022年完成36座智慧工廠，培育超過700位自動化工程師，累計已達45件產學技研專案。

今年邁入第八屆自動化技術研究合作，於今（22）日舉辦成果發表會，與國立成功大學與國立中山大學共同合作，進行5件專案。日月光高雄廠李政傑副總經理表示，面對綠色產業的艱鉅挑戰，日月光積極尋求跨界、跨域機會，而大專院校的技術能量重要而穩定，是引領公司以全方面的整合資源，在多變的環境中穩步前行的力量。

同時，李政傑也表示，日月光以智慧製造接軌教育訓練，提升人員的工作技能，以高技術含量重塑人員價值，整合前瞻佈局應用，發揮日月光的永續影響力，以智慧技術力持續把握產業競爭力，打造具備韌性的企業關鍵能力，攜手公司與校園的每一位夥伴，共同落實永續的實踐、創造共融美好的未來。