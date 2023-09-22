賴清德：教育法律醫療領域應建置AI大腦

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副總統兼民進黨參選人賴清德今天受邀參與「2030教育AI年會論壇」致詞表示，面對AI發展，台灣應擁有自己的AI對話引擎，尤其是教育、法律、醫療等領域，必須建置AI的大腦，避免民眾或學生使用時查到不正確的資料，「把台灣當成美國的夏威夷」。

賴清德認為，AI是「神兵利器」，但民主精神也非常重要，未來不分城鄉、社會階層、大小公司，都要能公平學習、取得AI技術。他期盼在AI包容性成長的同時，也要避免在倫理、教學上的副作用。

他說，108課綱將AI等新興科技納入，希望孩子從小就能接觸AI、熟悉AI、應用AI，國小先瞭解基礎的程式思維、程式設計；國高中進一步瞭解資料處理和運算；大學則是不同系所的學生都要對AI技術有一定瞭解，培養跨領域的應用人才。

賴清德並表示，人工智慧（AI）時代來臨，偏鄉教育受到更大的挑戰，未來應備足師資、教材及體驗活動，給予充足的教育資源。他說，在過去AI不發達的時代，偏鄉的教育資源相對較少；隨著AI時代來臨，孩子受到的挑戰會比以往更為增加。

賴清德提出A對教育的I3個重點，一是師資，偏鄉學校因學生少、教師員額少，常找不到專科教師，而AI更是「專科中的專科」，未來一定要備齊對AI有瞭解的師資人才。

第二是課程，賴清德希望課程的研發和設計必須與時俱進。教育部近年推出「因材網」，運用AI和大數據，快速瞭解孩子學習不足之處，提供個人化、適性化的內容。但除了線上課程，未來實體課程也要一併關注。

第三是體驗活動，賴清德認為，親身體驗和認知非常重要，要讓台灣許多公司都一同投入，分享AI運用的經驗和作法，並讓偏鄉孩子有機會參與。