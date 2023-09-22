《基金》首重創研 「00935」10月16日開募、擬11月上市

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【時報記者任珮云台北報導】野村投信首檔指數股票型基金（ETF）-野村臺灣創新科技50（00935），將於10月16日開募，預計在11月1日掛牌上市，ETF的高透明度、低成本與交易方便等優勢，已讓ETF在全世界都受到機構法人與投資人的認同。截至8月31日，00935選出的前10大成分股包括：台積電、聯發科、台達電、聯電、日月光投控、緯創、智邦、欣興、聯詠與瑞昱等。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，AI主題的驅動性，使得機器人、雲端運算、網路購物等，成為強勢投資主題，未來10年成長潛力更驚人，根據聯合國科技與創新報告，全球創新科技如AI、5G+、電動車等市場規模可望從2020年的1.5兆美元提高到2030年的9.5兆美元，年複合成長率高達20%，有別於市面上常見的單一主題式ETF（如半導體、5G、電動車、動能或晶圓製造等），00935一次參與50家頂尖企業的爆發力，涵蓋了人工智慧（AI）、5G+、電動車、元宇宙、區塊鏈、機器人自動化、大數據、金融科技、雲端運算、資訊安全、以及半導體等11項全球創新科技主題，拜台灣科技供應鏈在全球範疇執牛耳的崇高地位之賜，00935能輕易地匯聚可觀數量的科技創新主題。

00935現階段50檔成份股包含市值新台幣50億元以上，且屬於FactSet RBICS Level 6創新科技次產業的相關營收占比必須大於50%，與其他科技ETF最大的不同是00935重視企業在創新研發上的投入，在選股時，會將研發費用佔營收比重低於2%以及研發費用投入比例排名最差的25%企業排除。此外，00935篩選指標還包括：近四季營業利益必須大於零、排除現價離52週高點最遠的10%股票，以及無CSR報告書企業，此外，近3個月平均日成交金額需達新台幣1,500萬元。