台中公托邁向8倍增 盧秀燕揭「廣設公托」訣竅

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台中市第35座收托囉！台中市長盧秀燕22日前往北屯區視察公設民營北興托嬰中心，她說，4年多來台中市公托已從5處增加到35處；中市公托多元運用場地，利用閒置或新建空間設置，因此推動迅速，接下來要持續邁向8倍增。

北興托嬰中心位於北屯眷戀山光好宅，共收托28名嬰幼兒，自11日起分批收托，盧秀燕22日前往了解收托環境與嬰幼兒適應狀況。她表示，過去全市29行政區，只有5處公托，今日視察北興托嬰中心已是台中市第35處公托，同時也是北屯第4處公托，現已完成7倍增，邁向8倍增前進。

盧秀燕說，台中公托可以增加這麼迅速是因為多元運用各種場地，傳統形式建設公托、公幼設施光造價就上億或千萬，現在則採取閒置空間或新建空間，北興公托就是利用新建好的社宅開辦。社宅主要給年輕朋友居住，也有公托需求，現在大量興建社宅中都有相關幼托、親子館、公托公幼等相關機構，讓青年安心成家。

盧秀燕表示，她是六都唯一女市長，對幼托親子相關的政策特別重視。新建幼托是為了讓青年可以安心外出工作和職涯發展，孩子由政府幫忙接手照顧，也減輕家長負擔；台中公托月費7000元，全國最便宜，扣除補助後，家長每月只需負擔1500元，大幅降低育兒成本。

社會局補充，北屯眷戀山光好宅除公托外，還有社區長照機構與社會服務站，提供多元且整合性的服務。北興托嬰中心採日間托育，由專業托育人員照護28名0至2歲幼兒，收托時間為周一至週五上午8時到下午6時，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。